Yuto Nagatomo Tulis Sejarah Baru di Piala Dunia 2026, Bukti Dedikasi 16 Tahun untuk Jepang

JawaPos.com - Yuto Nagatomo mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Asia. Bek senior Jepang itu resmi menjadi pemain Asia pertama yang tampil di lima edisi Piala Dunia setelah menjalani penampilan perdana pada turnamen 2026.

Momen tersebut terasa begitu emosional bagi Yuto Nagatomo. Sesaat setelah pertandingan berakhir, pemain timnas Jepang berusia 39 tahun itu terlihat tak kuasa menahan air mata. Tangisan itu menjadi gambaran perjalanan panjang yang telah ia lalui selama lebih dari satu dekade membela Timnas Jepang di level tertinggi.

Perjalanan Nagatomo di Piala Dunia dimulai pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Sejak saat itu, dia selalu menjadi bagian dari skuad Samurai Biru di berbagai generasi.

Dari turnamen 2014 di Brasil, 2018 di Rusia, 2022 di Qatar, hingga akhirnya kembali tampil di Piala Dunia 2026, Nagatomo tetap menjadi sosok yang dipercaya mengenakan seragam Jepang. Selain menjadi pemain Asia pertama yang mencapai lima penampilan di ajang Piala Dunia, Nagatomo juga kini menyandang status sebagai pesepak bola Jepang dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut.

Catatan ini semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu legenda sepak bola Negeri Sakura. Selama 16 tahun membela Jepang di Piala Dunia, banyak perubahan terjadi di dalam tim. Sejumlah pemain datang dan pergi, pelatih silih berganti, hingga gaya bermain Jepang terus berkembang mengikuti perkembangan sepak bola modern.

Namun satu hal yang tetap bertahan adalah komitmen Nagatomo untuk terus memberikan kontribusi bagi negaranya. Pengalaman yang dimiliki mantan pemain Inter Milan itu juga menjadi nilai penting bagi skuad Jepang saat ini.

Meski tak lagi berada di usia emas sebagai pesepak bola, kehadirannya tetap membawa pengaruh besar, baik di dalam maupun di luar lapangan. Rekor yang dibukukan Nagatomo menjadi bukti bahwa konsistensi, disiplin, dan dedikasi mampu membawa seorang pemain bertahan di level tertinggi dalam waktu yang sangat panjang.

Tak banyak pemain Asia yang mampu mempertahankan performa hingga akhirnya tampil di lima edisi Piala Dunia. Air mata Nagatomo di Piala Dunia 2026 bukan sekadar luapan emosi setelah sebuah pertandingan. Momen itu menjadi simbol perjalanan panjang seorang pemain yang telah mengabdikan sebagian besar karier internasionalnya untuk Jepang.