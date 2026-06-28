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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 28 Juni 2026 | 18.23 WIB

Rusak Rekor Fontaine dan Jairzinho! Lionel Messi Pemain Pertama Cetak Gol dalam 7 Laga Piala Dunia Beruntun

Lionel Messi merayakan gol tendangan bebas ke gawang Jordania yang membuatnya menjadi pemain pertama dengan gol dalam tujuh pertandingan Piala Dunia secara beruntun. (AFA) - Image

Lionel Messi merayakan gol tendangan bebas ke gawang Jordania yang membuatnya menjadi pemain pertama dengan gol dalam tujuh pertandingan Piala Dunia secara beruntun. (AFA)

JawaPos.com — Lionel Messi mencatat sejarah baru usai mencetak gol saat membawa Argentina mengalahkan Jordania 3-1 pada laga terakhir Grup J Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Texas, Minggu pagi WIB.

Gol tersebut menjadikan kapten tim Tango sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol dalam tujuh pertandingan Piala Dunia secara beruntun sekaligus memperpanjang rekor golnya di ajang empat tahunan menjadi 19 gol.

Bagaimana Lionel Messi Mencetak Rekor Bersejarah?

Lionel Messi mengukir pencapaian yang belum pernah diraih pemain mana pun sepanjang sejarah Piala Dunia.

Gol tendangan bebas dari jarak sekitar 25 meter pada menit ke-80 memastikan namanya menjadi pemain pertama yang selalu mencetak gol dalam tujuh pertandingan Piala Dunia secara berturut-turut.

Messi masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua setelah pelatih Lionel Scaloni melakukan rotasi besar-besaran.

Meski tidak tampil sejak menit awal, bintang berusia 39 tahun itu tetap mampu memberikan pengaruh besar dengan mencetak gol penutup kemenangan Argentina.

Rangkaian rekor tersebut dimulai pada Piala Dunia 2022 di Qatar.

Saat itu Messi mencetak gol ketika Argentina mengalahkan Australia 2-1 di babak 16 besar, kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor saat menghadapi Belanda dan Kroasia.

Puncaknya terjadi pada partai final melawan Prancis. Messi mencetak dua gol dalam laga dramatis yang berakhir dengan keberhasilan Argentina mengangkat trofi juara dunia.

Editor: Banu Adikara
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