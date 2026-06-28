Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 28 Juni 2026 | 16.02 WIB

Korea Selatan Tersingkir dari Piala Dunia 2026, RD Kongo Lolos Dramatis ke 32 Besar

RD Kongo bangkit mengalahkan Uzbekistan 3-1 dan memastikan Korea Selatan tersingkir dari Piala Dunia 2026. (Dok. FIFA/KFA)

JawaPos.com — Korea Selatan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah RD Kongo membalikkan keadaan untuk mengalahkan Uzbekistan 3-1. Kemenangan itu membawa wakil Afrika tersebut lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik.

Kemenangan tersebut mengantarkan RD Kongo lolos ke fase gugur melalui jalur delapan peringkat ketiga terbaik. Di sisi lain, hasil itu sekaligus mengakhiri perjuangan Taeguk Warriors yang harus angkat koper lebih cepat dari turnamen.

Harapan Korea Selatan sempat bergantung pada hasil pertandingan terakhir Grup K. Namun, kemenangan dramatis RD Kongo membuat wakil Asia tersebut tergeser dari klasemen peringkat ketiga terbaik.

RD Kongo menutup fase grup di peringkat ketiga Grup K dengan koleksi empat poin dari tiga pertandingan. Tambahan tiga poin itu cukup membawa tim asuhan Sebastien Desabre melaju ke babak 32 besar.

Sebaliknya, Korea Selatan harus menerima kenyataan pahit tersingkir. Son Heung-min dan kolega gagal mempertahankan posisi di klasemen peringkat ketiga terbaik setelah seluruh pertandingan Grup K rampung.

RD Kongo Bangkit dari Ketertinggalan

Uzbekistan membuka keunggulan lebih dulu saat laga baru berjalan 10 menit. Eldor Shomurodov sukses memperdaya kiper Lionel Mpasi-Nzau lewat penyelesaian apik untuk membawa timnya unggul 1-0.

RD Kongo sebenarnya sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-18 melalui Nathanaël Mbuku. Namun, wasit Felix Zwayer menganulir gol tersebut setelah melakukan tinjauan VAR.

Meski lebih banyak menguasai permainan, RD Kongo kesulitan menembus pertahanan Uzbekistan hingga babak pertama usai. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua Jadi Titik Balik

RD Kongo tampil jauh lebih agresif setelah jeda. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-68 ketika wasit menghadiahkan penalti akibat pelanggaran Abdukodir Khusanov di dalam kotak terlarang.

Yoane Wissa yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Minggu, 28 Juni 2026 | 14.56 WIB

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

Minggu, 28 Juni 2026 | 14.37 WIB

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

Minggu, 28 Juni 2026 | 14.16 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons - Image
1

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

2

Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

4

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

5

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

7

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

8

Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore