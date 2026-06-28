Korea Selatan Tersingkir dari Piala Dunia 2026, RD Kongo Lolos Dramatis ke 32 Besar

RD Kongo bangkit mengalahkan Uzbekistan 3-1 dan memastikan Korea Selatan tersingkir dari Piala Dunia 2026. (Dok. FIFA/KFA)

JawaPos.com — Korea Selatan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah RD Kongo membalikkan keadaan untuk mengalahkan Uzbekistan 3-1. Kemenangan itu membawa wakil Afrika tersebut lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik.

Kemenangan tersebut mengantarkan RD Kongo lolos ke fase gugur melalui jalur delapan peringkat ketiga terbaik. Di sisi lain, hasil itu sekaligus mengakhiri perjuangan Taeguk Warriors yang harus angkat koper lebih cepat dari turnamen.

Harapan Korea Selatan sempat bergantung pada hasil pertandingan terakhir Grup K. Namun, kemenangan dramatis RD Kongo membuat wakil Asia tersebut tergeser dari klasemen peringkat ketiga terbaik.

RD Kongo menutup fase grup di peringkat ketiga Grup K dengan koleksi empat poin dari tiga pertandingan. Tambahan tiga poin itu cukup membawa tim asuhan Sebastien Desabre melaju ke babak 32 besar.

Sebaliknya, Korea Selatan harus menerima kenyataan pahit tersingkir. Son Heung-min dan kolega gagal mempertahankan posisi di klasemen peringkat ketiga terbaik setelah seluruh pertandingan Grup K rampung.

RD Kongo Bangkit dari Ketertinggalan Uzbekistan membuka keunggulan lebih dulu saat laga baru berjalan 10 menit. Eldor Shomurodov sukses memperdaya kiper Lionel Mpasi-Nzau lewat penyelesaian apik untuk membawa timnya unggul 1-0.

RD Kongo sebenarnya sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-18 melalui Nathanaël Mbuku. Namun, wasit Felix Zwayer menganulir gol tersebut setelah melakukan tinjauan VAR.

Meski lebih banyak menguasai permainan, RD Kongo kesulitan menembus pertahanan Uzbekistan hingga babak pertama usai. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua Jadi Titik Balik RD Kongo tampil jauh lebih agresif setelah jeda. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-68 ketika wasit menghadiahkan penalti akibat pelanggaran Abdukodir Khusanov di dalam kotak terlarang.