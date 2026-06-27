Hasil Piala Dunia 2026: Imbangi Iran, Mesir Temani Belgia ke Babak Gugur

Mohamed Salah menjadi tumpuan Mesir saat menghadapi Iran pada laga penentuan Grup G Piala Dunia 2026 di Seattle Stadium. (Instagram @mosalah)
JawaPos.com - Mesir lolos ke babak gugur usai finis sebagai runner-up grup G Piala Dunia 2026. Hasil imbang 1-1 dengan Iran di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat, Sabtu (27/11) pagi WIB sudah cukup mengantar Mohamed Salah dan kolega menuju babak 32 besar.
Hasil ini juga dipengaruhi laga lain, yakni antara Belgia versus Selandia Baru. Pada laga itu, The Red Devils -julukan Belgia- hanya menang meyakinkan 5-1 atas wakil Oseania terseut
Mesir dan Belgia sama-sama mengoleksi lima poin. Hanya saja, tim berjuluk The Pharaohs kalah selisih gol dengan Belgia l
Keduanya dipastikan lolos otomatis ke babak 32 besar. Sementara nasib Iran masih ditentukan lewat klasemen peringkat ketiga terbaik.
Mesir langsung tancap gas sejak menit awal. Tak butuh waktu lama bagi pasukan Mesir untuk mencuri gol cepat.
Baru lima menit laga berjalan, Mesir unggul melalui gol Mahmoud Saber. Iran kemudian berupaya keras menyamakan kedudukan.
Gayung bersambut, memasuki menit ke-9, Mohamed Abdolmonem melanggar Mehdi Taremi di kotak terlarang. Wasit Szymon Marciniak tak ragu menunjuk titik putih.
Namun sayang, eksekusi penalti tak mampu dimaksimalkan Mehdi Taremi. Tembakannya yang mengarah ke pojok kanan gawang mampu ditebak kiper Mesir, Mostafa Shobeir.
Iran tidak lantas mengibarkan bendera putih. Serangan cepat terus dilancarkan anak asuh Amir Ghalenoei.
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