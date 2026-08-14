Jalur Penerbangan Berubah, Perang Iran Bikin Incheon Jadi Bandara Internasional Tersibuk Dunia

Ilustrasi Incheon International Airport. (Seoul Economic Daily).
JawaPos.com - Bandara Internasional Incheon di Korea Selatan menjadi bandara tersibuk di dunia untuk penumpang internasional pada paruh pertama 2026.
Lonjakan tersebut tidak hanya didorong meningkatnya kunjungan ke Korea Selatan, tetapi juga perubahan jalur penerbangan akibat konflik AS-Iran yang mengganggu sejumlah hub penerbangan di Timur Tengah.
Data sementara Airports Council International (ACI), organisasi perdagangan global untuk bandara, menunjukkan Incheon melayani 38,39 juta penumpang internasional sepanjang Januari-Juni 2026.
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Jumlah tersebut menempatkan Incheon di posisi pertama, mengungguli Bandara Heathrow di Inggris yang mencatat 37,79 juta penumpang internasional. Bandara Changi Singapura berada di posisi ketiga dengan 34,53 juta penumpang.
Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi Incheon karena untuk pertama kalinya bandara tersebut memimpin peringkat penumpang internasional dunia sejak mulai beroperasi pada 2001.
Melansir via Guardian, salah satu faktor yang ikut mengangkat posisi Incheon adalah terganggunya lalu lintas udara di Timur Tengah akibat konflik AS-Iran.
Kondisi tersebut melemahkan peran sejumlah hub penerbangan besar di kawasan Timur Tengah, termasuk Dubai. Sebagian lalu lintas penumpang transit kemudian dialihkan ke jalur alternatif melalui Asia Timur.
Incheon International Airport Corporation (IIAC), seperti dikutip kantor berita Yonhap, menyebut gangguan penerbangan di Timur Tengah turut berkontribusi terhadap peningkatan lalu lintas di Incheon.
Dampaknya cukup signifikan. Lalu lintas penumpang internasional Incheon meningkat 6,3 persen secara tahunan pada paruh pertama 2026.
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