Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran

Ilustrasi USS Abraham Lincoln. (Mehr News)
JawaPos.com - Bentrokan dilaporkan terjadi di atas kapal induk Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln, di tengah perang dengan Iran. Insiden tersebut disebut berujung pada tewasnya tujuh prajurit dan melukai sejumlah personel lainnya setelah ketegangan di antara awak kapal meningkat akibat penugasan yang berkepanjangan.
Laporan mengenai insiden itu disampaikan Tasnim News Agency, yang mengutip seorang sumber militer. Hingga kini, klaim mengenai tujuh prajurit yang tewas belum disertai konfirmasi resmi dari Angkatan Laut AS sehingga informasi tersebut masih perlu diverifikasi.
Bentrokan disebut bermula ketika seorang penasihat Kepala Komando Pusat AS (CENTCOM), Brad Cooper, naik ke USS Abraham Lincoln untuk menemui para awak kapal. Pertemuan itu dilakukan setelah keluarga sejumlah personel memprotes lamanya masa penugasan kapal.
Baca Juga:Refleksi HUT Ke-81 RI, Arief Hidayat Singgung Pembangunan Semakin Jauh dari Cita-cita Kemerdekaan
Alih-alih meredakan ketegangan, kedatangan penasihat tersebut justru disebut mendapat penolakan keras dari awak kapal.
Menurut sumber yang dikutip Tasnim, penasihat itu mendapat sorakan dari para personel dan dilempari botol air saat menyampaikan pembicaraan di hadapan awak kapal.
Situasi kemudian berubah menjadi bentrokan fisik di antara personel. Perkelahian disebut melibatkan pisau dan senjata tajam lainnya hingga menyebabkan tujuh orang tewas dan beberapa lainnya terluka.
Tasnim melaporkan suasana di atas USS Abraham Lincoln masih tegang setelah kejadian tersebut.
Penugasan Berbulan-bulan Jadi Pemicu Ketegangan
Insiden ini terjadi ketika USS Abraham Lincoln menjalani salah satu masa penugasan terpanjang dalam sejarah operasi kapal induk modern AS.
Menurut laporan tersebut, kapal telah dikerahkan selama 263 hari dan menghabiskan 208 hari berturut-turut di laut. USS Abraham Lincoln saat ini dilaporkan beroperasi di kawasan Samudra Hindia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan