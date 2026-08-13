Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran

JawaPos.com - Bentrokan dilaporkan terjadi di atas kapal induk Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln, di tengah perang dengan Iran. Insiden tersebut disebut berujung pada tewasnya tujuh prajurit dan melukai sejumlah personel lainnya setelah ketegangan di antara awak kapal meningkat akibat penugasan yang berkepanjangan.

Laporan mengenai insiden itu disampaikan Tasnim News Agency, yang mengutip seorang sumber militer. Hingga kini, klaim mengenai tujuh prajurit yang tewas belum disertai konfirmasi resmi dari Angkatan Laut AS sehingga informasi tersebut masih perlu diverifikasi.

Bentrokan disebut bermula ketika seorang penasihat Kepala Komando Pusat AS (CENTCOM), Brad Cooper, naik ke USS Abraham Lincoln untuk menemui para awak kapal. Pertemuan itu dilakukan setelah keluarga sejumlah personel memprotes lamanya masa penugasan kapal.

Alih-alih meredakan ketegangan, kedatangan penasihat tersebut justru disebut mendapat penolakan keras dari awak kapal.

Menurut sumber yang dikutip Tasnim, penasihat itu mendapat sorakan dari para personel dan dilempari botol air saat menyampaikan pembicaraan di hadapan awak kapal.

Situasi kemudian berubah menjadi bentrokan fisik di antara personel. Perkelahian disebut melibatkan pisau dan senjata tajam lainnya hingga menyebabkan tujuh orang tewas dan beberapa lainnya terluka.

Tasnim melaporkan suasana di atas USS Abraham Lincoln masih tegang setelah kejadian tersebut.

Penugasan Berbulan-bulan Jadi Pemicu Ketegangan

Insiden ini terjadi ketika USS Abraham Lincoln menjalani salah satu masa penugasan terpanjang dalam sejarah operasi kapal induk modern AS.