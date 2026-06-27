Zico Ingatkan Brasil Betapa Bahayanya Kekuatan Jepang di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Legenda sepak bola Brasil Zico mengingatkan negaranya soal betapa bahayanya kekuatan timnas Jepang yang akan dihadapi tim Samba pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat, Selasa (30/6) dini hari WIB, dikutip dari ANTARA.

"Jepang sekarang berada di level yang jauh lebih kompetitif. Para pemain mereka pergi ke Eropa, seperti halnya pemain Brasil dan Amerika Selatan dahulu," kata Zico, dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu.

Zico menghabiskan sebagian besar kariernya di Flamengo, sebelum kemudian menutup karier profesionalnya bersama klub asal Jepang Sumitomo Metals yang diperkuatnya dari 1991 sampai 1994.

Setelah pensiun, dia memulai karier sebagai pelatih kepala bersama Kashima Antlers yang hanya bertahan lima bulan, sebelum kemudian kariernya di Negeri Sakura berlanjut untuk melatih timnas Jepang selama empat tahun setelah Piala Dunia 2002 sampai Piala Dunia 2006.

Piala Dunia 2006 menjadi pertemuan pertama Jepang dengan Brasil di turnamen empat tahunan tersebut. Ketika itu, Samurai Biru yang dilatih Zico, kalah 1-4 dari Brasil di babak grup.

"Tentu saja itu sangat emosional. Sebelum pertandingan saya mengatakan kepada para pemain bahwa saya akan menyanyikan lagu kebangsaan Brasil seperti yang diajarkan kepada saya sejak kecil. Namun begitu pertandingan dimulai, saya sepenuhnya mendukung Jepang," kata Zico mengungkapkan perasaannya waktu itu.

Laman 11v11 mencatat duel di Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi pertemuan ke-15 Jepang dengan Brasil setelah keduanya pertama kali bertemu pada 1989 pada laga persahabatan.

Dari 14 pertemuan sebelumnya, Brasil mendominasi Jepang, dengan satu-satunya kemenangan Samurai Biru adalah pada pertemuan terakhir Oktober tahun lalu saat mereka menang dengan skor 3-2.