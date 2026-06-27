Dick Advocaat Buka Peluang Bertahan di Timnas Curacao usai Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Masa depan Dick Advocaat bersama Timnas Curacao masih belum pasti usai langkah timnya terhenti di Piala Dunia 2026. Meski gagal lolos ke babak 32 besar, pelatih veteran asal Belanda itu mengaku bangga dengan perjuangan timnya dan membuka peluang untuk tetap bertahan.

Dick Advocaat telah menuntaskan tugasnya bersama Timnas Curacao setelah timnya kalah 0-2 dari Pantai Gading dan gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Meski tersingkir, pelatih berusia 78 tahun itu tetap bangga terhadap perjuangan anak asuhnya.

"Para pemain dapat bangga pada diri mereka sendiri. Mereka bermain penuh antusiasme dan keberanian melawan tim-tim kelas dunia," ujar Advocaat, dikutip AFP.

Advocaat juga memberi sinyal belum tentu pensiun dari dunia kepelatihan.

"Saya tidak datang ke sini dengan berpikir ini adalah turnamen terakhir saya. Saya hanya ingin meraih hasil terbaik dengan sumber daya yang kami miliki," katanya.

Sebelumnya, Advocaat sempat mundur karena ingin merawat putrinya yang sakit. Namun pada Mei 2026 ia kembali menangani Curacao setelah Fred Rutten mengundurkan diri.

Kiper Curacao, Eloy Room, berharap sang pelatih tetap bertahan.