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Andika Rachmansyah
Sabtu, 27 Juni 2026 | 18.46 WIB

Bawa Modal Belum Terkalahkan! Tanjung Verde Langsung Jumpa Argentina di 32 Besar Piala Dunia 2026

Tanjung Verde memburu kemenangan bersejarah atas Arab Saudi untuk membuka peluang lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026. (FIFA) - Image

Tanjung Verde memburu kemenangan bersejarah atas Arab Saudi untuk membuka peluang lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026. (FIFA)

JawaPos.com - Timnas Tanjung Verde membuat kejutan dengan mengunci tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Blue Sharks itu akan langsung menantang sang juara bertahan, Argentina.

Tanjung Verde melaju ke babak gugur setelah menahan imbang Arab Saudi dengan skor 0-0 di laga terakhir Grup H Piala Dunia 2026. Duel tersebut berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat, Sabtu (27/6) pagi WIB. 

Tanjung Verde lolos ke fase gugur sebagai runner-up Grup H dengan koleksi tiga angka saja. Tim arahan Bubista itu bisa lolos karena tak luput dari hasil laga lain antara Spanyol kontra Uruguay.

Dalam laga tersebut, Spanyol berhasil menumbangkan Uruguay dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut membuat La Celeste -julukan Uruguay- secara mengejutkan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Pasalnya, mereka finis peringkat ketiga dengan raihan dua poin saja.

Karena lolos sebagai runner-up grup, Tanjung Verde pun akan menantang juara Grup J, yakni Argentina. La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- sudah memastikan diri ke babak 32 besar setelah menyapu bersih dua laga dengan kemenangan.

Argentina sendiri masih menyisakan satu laga terakhir melawan Yordania. Namun, hasil laga tersebut tidak akan berpengaruh bagi La Albiceleste karena unggul tiga angka sekaligus head to head atas Austria dan Aljazair.

Pertemuan Tanjung Verde melawan Argentina pun sangat menarik. Di atas kertas, La Albiceleste unggul segalanya atas Blue Sharks. Apalagi, Lionel Messi cs berstatus sebagai juara bertahan.

Meski demikian, Tanjung Verde tidak bisa dipandang sebelah mata. Berstatus sebagai debutan, Blue Sharks berhasil membuat kejutan di Piala Dunia 2026 dengan Lolos ke fase gugur.

Tanjung Verde melaju ke fase gugur dengan catatan belum terkalahkan. Skuad Blue Sharks lolos dengan poin minimalis, yakni mencatatkan tiga hasil imbang melawan Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi.

Editor: Banu Adikara
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