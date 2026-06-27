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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 27 Juni 2026 | 13.15 WIB

Prediksi Skor Selandia Baru vs Timnas Belgia: Setan Merah Dibayangi Ancaman All Whites

Skuad Timnas Selandia Baru di Piala Dunia 2026. (Dok. IG/nzallwhites) - Image

Skuad Timnas Selandia Baru di Piala Dunia 2026. (Dok. IG/nzallwhites)

JawaPos.com - Laga terakhir Grup G Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Selandia Baru menghadapi timnas Belgia di BC Place, Vancouver, Sabtu (27/6) pukul 10.00 WIB. Pertandingan ini menjadi penentu nasib kedua tim yang sama-sama masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar.

Timnas Belgia datang dengan beban besar setelah gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan pertama piala dunia. Tim asuhan Rudi Garcia hanya mampu bermain imbang melawan Mesir dan Iran, hasil yang membuat mereka belum benar-benar aman di klasemen sementara. 

Tiga poin menjadi target mutlak jika ingin memastikan langkah ke fase gugur piala dunia tanpa bergantung pada hasil pertandingan lain. Di atas kertas, timnas Belgia masih menjadi unggulan atas Selandia Baru

Materi pemain yang dimiliki Setan Merah jauh lebih berpengalaman dibandingkan Selandia Baru. Nama-nama seperti Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jeremy Doku, hingga Thibaut Courtois tetap menjadi kekuatan utama yang bisa mengubah jalannya pertandingan kapan saja.

Meski demikian, performa Belgia sepanjang fase grup belum menunjukkan kualitas terbaik mereka. Lini serang yang biasanya tajam justru kesulitan menciptakan banyak gol. 

Dalam dua laga sebelumnya, Belgia hanya mampu mencetak satu gol. Produktivitas tersebut tentu menjadi perhatian menjelang laga yang sangat menentukan ini.

Di sisi lain, Selandia Baru datang dengan motivasi yang tidak kalah besar. Tim berjulukan All Whites masih memiliki peluang untuk lolos meski berada di dasar klasemen. Syaratnya cukup jelas, mereka harus mampu mengalahkan Belgia dan berharap hasil pertandingan lain menguntungkan. 

Selandia Baru memang belum tampil konsisten sepanjang turnamen. Mereka sempat menahan imbang Iran sebelum akhirnya kalah dari Mesir. 

Dari dua pertandingan tersebut terlihat bahwa lini pertahanan masih menjadi pekerjaan rumah terbesar. Lima gol bersarang ke gawang mereka, angka yang menunjukkan rapuhnya organisasi bertahan ketika menghadapi tim dengan kualitas menyerang tinggi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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