Posisi Trent Alexander-Arnold di Real Madrid Mulai Terancam, Jose Mourinho Condong ke Dumfries

JawaPos.com - Pelatih Real Madrid Jose Mourinho belum memberikan kepastian mengenai siapa yang akan menjadi pilihan utama di posisi bek kanan. Persaingan tersebut melibatkan Trent Alexander-Arnold dan pemain anyar Denzel Dumfries.

Keduanya mendapatkan kesempatan bermain dalam tiga pertandingan uji coba pramusim dengan komposisi yang berbeda-beda.

Dumfries sebelumnya diperkirakan hanya akan menjadi pelapis Trent Alexander-Arnold. Real Madrid merekrut pemain asal Belanda Danzel Dumfries dari Inter Milan dengan nilai transfer sekitar 20 juta euro.

Kehadirannya diharapkan menjadi opsi rotasi untuk membantu menjaga kebugaran Trent sepanjang musim.

Namun, Mourinho tampaknya memiliki rencana lain. Dalam tiga laga pramusim, pelatih asal Portugal itu terus melakukan eksperimen dengan menempatkan Trent dan Dumfries di posisi berbeda.

Saat menghadapi Fiorentina, Trent dimainkan sebagai bek kanan, sementara Dumfries ditempatkan lebih maju sebagai winger. Trent bermain penuh dalam pertandingan tersebut, sedangkan Dumfries ditarik keluar pada menit ke-75.

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Mourinho kemudian mengubah komposisi ketika Real Madrid bertemu Ferencvaros. Dumfries kali ini dipercaya sebagai starter, sedangkan Trent baru masuk pada babak kedua.

Eksperimen tersebut kembali dilakukan ketika Madrid menghadapi Deportivo. Dumfries kembali tampil sejak menit pertama sebagai winger, sementara Trent masuk setelah jeda untuk mengisi posisi bek kanan.