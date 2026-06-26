Kalahkan Jerman, Piero Hincapie Sebut Timnas Ekuador Berhasil Lewati Ujian Sulit



JawaPos.com - Piero Hincapie menyebut tim nasional Ekuador berhasil melewati ujian sulit setelah berhasil mengalahkan Jerman. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di MetLife Stadium, Jumat (26/6).

Timnas Ekuador sempat tertinggal gol cepat pada menit kedua yang dicetak oleh Leroy Sane. Namun, mereka bisa menyamakan kedudukan di menit kesembilan dengan gol dari Nilson Angulo.

Di babak kedua, timnas Ekuador berbalik unggul. Gonzalo Plata sukses mencetak gol pada menit ke-77 sekaligus memastikan kemenangan timnya.

Mengalahkan Jerman yang merupakan tim kandidat juara Piala Dunia, dianggap Piero Hincapie sebagai ujian sulit yang berhasil dilalui. Pada laga tersebut, para pemain timnas Ekuador memberikan performa terbaiknya dan mendapatkan hasil terbaik.

"Sejujurnya, itu adalah masa sulit bagi kami, tetapi tim berhasil melewatinya. Kami tahu seperti apa Jerman, bahwa mereka adalah juara dan mereka selalu memberikan yang terbaik untuk menang, tetapi untungnya kami melakukan upaya yang diperlukan dan mendapatkan hasil yang kami inginkan," kata Piero Hincapie yang dikutip ESPN, Jumat (26/6).

Bek Arsenal tersebut memberikan pujian kepada Nilson Angulo yang berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Menurut Hincapie, pemain 23 tahun tersebut terus menunjukkan peningkatan performa.

"Dia pemain yang luar biasa dan dia telah banyak berkembang. Dia memberi kami dorongan, semangat untuk terus berjuang, dan dia adalah pemain yang telah berkembang pesat," pungkas Hincapie.