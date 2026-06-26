Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 26 Juni 2026 | 20.34 WIB

Kalahkan Jerman, Piero Hincapie Sebut Timnas Ekuador Berhasil Lewati Ujian Sulit

Bek timnas Ekuador Piero Hincapie. (Dok. IG/@latriecu) - Image

Bek timnas Ekuador Piero Hincapie. (Dok. IG/@latriecu)

 
JawaPos.com - Piero Hincapie menyebut tim nasional Ekuador berhasil melewati ujian sulit setelah berhasil mengalahkan Jerman. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di MetLife Stadium, Jumat (26/6).

Timnas Ekuador sempat tertinggal gol cepat pada menit kedua yang dicetak oleh Leroy Sane. Namun, mereka bisa menyamakan kedudukan di menit kesembilan dengan gol dari Nilson Angulo.

Di babak kedua, timnas Ekuador berbalik unggul. Gonzalo Plata sukses mencetak gol pada menit ke-77 sekaligus memastikan kemenangan timnya.

Mengalahkan Jerman yang merupakan tim kandidat juara Piala Dunia, dianggap Piero Hincapie sebagai ujian sulit yang berhasil dilalui. Pada laga tersebut, para pemain timnas Ekuador memberikan performa terbaiknya dan mendapatkan hasil terbaik.

"Sejujurnya, itu adalah masa sulit bagi kami, tetapi tim berhasil melewatinya. Kami tahu seperti apa Jerman, bahwa mereka adalah juara dan mereka selalu memberikan yang terbaik untuk menang, tetapi untungnya kami melakukan upaya yang diperlukan dan mendapatkan hasil yang kami inginkan," kata Piero Hincapie yang dikutip ESPN, Jumat (26/6).

Bek Arsenal tersebut memberikan pujian kepada Nilson Angulo yang berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Menurut Hincapie, pemain 23 tahun tersebut terus menunjukkan peningkatan performa.

"Dia pemain yang luar biasa dan dia telah banyak berkembang. Dia memberi kami dorongan, semangat untuk terus berjuang, dan dia adalah pemain yang telah berkembang pesat," pungkas Hincapie.

Kemenangan yang diraih timnas Ekuador membuat mereka bertengger di posisi ketiga klasemen akhir Grup E. Tim asuhan Sebastian Beccacece masih menjaga peluang untuk lolos ke babak 32 besar sebagai tim peringkat ketiga terbaik.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Skor Ekuador vs Jerman 26 Juni 2026: Ujian Berat Ekuador Demi Dapatkan Tiket  Babak 32 Besar - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Ekuador vs Jerman 26 Juni 2026: Ujian Berat Ekuador Demi Dapatkan Tiket  Babak 32 Besar

Jumat, 26 Juni 2026 | 00.14 WIB

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jerman vs  Ekuador: Nadiem Amiri Pastikan Der Panzer Sedang Percaya Diri - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jerman vs  Ekuador: Nadiem Amiri Pastikan Der Panzer Sedang Percaya Diri

Kamis, 25 Juni 2026 | 19.25 WIB

Deniz Undav Starter? Ladeni Ekuador di Laga Terakhir Fase Grup, Supersub Jerman Punya Kans Unjuk Gigi! - Image
Piala Dunia 2026

Deniz Undav Starter? Ladeni Ekuador di Laga Terakhir Fase Grup, Supersub Jerman Punya Kans Unjuk Gigi!

Kamis, 25 Juni 2026 | 16.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore