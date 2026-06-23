Vozinha Dilirik Tiga Klub Série B Brasil, Kiper Tanjung Verde Bersiap Jalani Petualangan Baru

JawaPos.com - Performa impresif Vozinha di Piala Dunia 2026 mulai membuka peluang baru dalam karir profesionalnya. Kiper veteran Timnas Tanjung Verde tersebut dikabarkan sedang menjalin komunikasi dengan tiga klub yang berlaga di Série B Brasil. Dia berpotensi melanjutkan karir di Amerika Selatan mulai Juli.

Nama Vozinha menjadi salah satu cerita menarik selama turnamen piala dunia berlangsung. Di usia 40 tahun, penjaga gawang Tanjung Verde bernama lengkap Jose Evora Dias itu mampu tampil konsisten dan menunjukkan kualitas yang membuat banyak penggemar sepak bola memberikan perhatian khusus kepadanya.

Ketertarikan klub-klub Brasil bukan hanya didasarkan pada penampilan Vozinha di lapangan. Pengalaman panjang penjaga gawang Tanjung Verde itu dinilai bisa menjadi nilai tambah bagi tim yang membutuhkan sosok pemimpin di ruang ganti sekaligus penjaga gawang berpengalaman.

Menurut laporan yang beredar, tiga klub Série B telah membuka negosiasi dengan sang pemain. Meski belum ada kesepakatan resmi yang diumumkan, peluang kepindahan ke Brasil disebut cukup terbuka.

Selain menjadi sorotan karena aksinya di bawah mistar, Vozinha juga mendadak menjadi fenomena di media sosial. Popularitasnya meningkat sangat cepat setelah tampil di Piala Dunia 2026.

Sebelum turnamen dimulai, akun Instagram miliknya memiliki sekitar 57 ribu pengikut. Namun hanya dalam waktu sekitar satu pekan, jumlah tersebut melonjak drastis hingga mencapai 15,5 juta pengikut. Lonjakan luar biasa itu menjadikan Vozinha salah satu pemain yang paling banyak mendapatkan perhatian publik selama ajang berlangsung.

Fenomena tersebut turut meningkatkan nilai komersial sang pemain. Tak sedikit pihak yang melihat bahwa kehadiran Vozinha dapat memberikan keuntungan dari sisi pemasaran dan eksposur klub, selain kontribusi teknis di atas lapangan.

Dari sisi finansial, kepindahan ke Brasil juga berpotensi membawa perubahan besar bagi kariernya. Selama bermain di Portugal, Vozinha disebut menerima gaji sekitar 5 ribu euro per bulan atau kurang dari 30 ribu real Brasil.