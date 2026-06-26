Nico Williams Mengaku Siap Jadi Starter Bersama Lamine Yamal, Spanyol Incar Kemenangan atas Uruguay

JawaPos.com - Tim nasional Spanyol bersiap menghadapi Uruguay pada pertandingan terakhir Grup H yang akan digelar di Guadalajara, Meksiko pada Sabtu (27/6). Pemain sayap Nico Williams menyatakan dirinya siap tampil sejak menit awal dan berduet dengan Lamine Yamal demi mengamankan posisi juara grup.

Spanyol saat ini memimpin klasemen sementara Grup H setelah meraih kemenangan telak 4-0 atas Arab Saudi pada laga sebelumnya. Dalam pertandingan itu, Yamal tampil impresif meski baru kembali dari cedera. Namun, La Roja masih membutuhkan hasil positif untuk memastikan lolos sebagai juara grup dan menghindari potensi pertemuan dengan Argentina di babak 32 besar.

Yamal hanya bermain selama 45 menit dalam laga melawan Arab Saudi di Atlanta, sedangkan Williams tampil sebagai pemain pengganti selama sekitar 30 menit. Meskipun demikian, Williams mengaku kondisinya semakin membaik dan siap memberikan kontribusi lebih besar.

“Secara fisik saya merasa baik. Namun, saya masih perlu menemukan ritme kompetitif dan percikan permainan yang menjadi ciri khas saya. Itu akan datang seiring dengan tambahan latihan yang saya jalani,” ujar Williams dikutip dari ESPN jelang sesi latihan tim di Guadalajara.

Pemain yang menjadi salah satu kunci keberhasilan Spanyol di Euro 2024 itu juga menegaskan dirinya siap jika dipercaya tampil sebagai starter oleh sang pelatih Luis de la Fuente. Williams menekankan komitmennya untuk terus bekerja keras, baik dimainkan sejak awal maupun dari bangku cadangan.

“Saya akan terus bekerja seperti yang selama ini saya lakukan. Jika pelatih memberi kesempatan, saya akan menyambutnya dengan baik. Jika tidak, saya tetap akan mendukung rekan setim,” kata Williams.

Selain membahas kesiapan timnya, Williams juga memberikan pujian kepada sejumlah bintang dunia yang tampil menonjol di turnamen ini, termasuk Lionel Messi. Williams menilai performa pemain Argentina tersebut tidak mengejutkan.

“Messi tetaplah Messi. Apa yang ia lakukan luar biasa. Selain itu, ada juga Vinicius Junior, Erling Haaland, dan Kylian Mbappe yang bersaing memperebutkan Sepatu Emas. Saya berharap kami bisa lebih klinis di depan gawang dan melihat performa terbaik dari Lamine juga,” tambahnya.

Sementara itu, bek sayap Pedro Porro mengungkapkan bahwa bermain bersama Yamal memberikan keuntungan tersendiri bagi tim. Porro menilai kerja sama di antara mereka terus berkembang seiring waktu.