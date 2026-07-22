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Kamis, 23 Juli 2026 | 01.29 WIB

Nico Williams Berikan Medali Juara Piala Dunia 2026 untuk Ibunda, Ini Alasannya!

Wide attacker Spanyol Nico Williams. (Dok. Instagram/@nicolas_williams9) - Image

Wide attacker Spanyol Nico Williams. (Dok. Instagram/@nicolas_williams9)

JawaPos.com - Dalam selebrasi juara Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat, wide attacker Spanyol Nico Williams memberikan sesuatu kepada ibunya Maria Arthuer. Yang diberikan Williams tak lain adalah medali juara. Bagi Williams, hal serupa dilakukannya saat Spanyol juara Euro 2024.

Ada alasan pemain Athletic Bilbao itu memberikannya kepada Maria. ”Karena ibu saya pernah lolos dari maut saat melintasi Gurun Sahara untuk pergi dari Ghana ke Spanyol,” kata Williams seperti dilansir dari Marca.

Maria memang berasal dari Ghana. Dia nekat menuju Spanyol pada 1994. Williams kemudian lahir di Pamplona, Spanyol, pada 12 Juli 2002.

Editor: Hendra
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