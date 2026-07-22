Nico Williams Berikan Medali Juara Piala Dunia 2026 untuk Ibunda, Ini Alasannya!

Wide attacker Spanyol Nico Williams. (Dok. Instagram/@nicolas_williams9)
JawaPos.com - Dalam selebrasi juara Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat, wide attacker Spanyol Nico Williams memberikan sesuatu kepada ibunya Maria Arthuer. Yang diberikan Williams tak lain adalah medali juara. Bagi Williams, hal serupa dilakukannya saat Spanyol juara Euro 2024.
Ada alasan pemain Athletic Bilbao itu memberikannya kepada Maria. ”Karena ibu saya pernah lolos dari maut saat melintasi Gurun Sahara untuk pergi dari Ghana ke Spanyol,” kata Williams seperti dilansir dari Marca.
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