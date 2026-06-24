Dari Pekerja Perkebunan Kakao ke Timnas Ghana, Kisah Benjamin Asare yang Mencuri Perhatian di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Benjamin Asare sedang menikmati salah satu momen terbaik dalam perjalanan karir sebagai pesepak bola profesional. Penjaga gawang berusia 33 tahun itu menjadi sorotan setelah tampil solid saat membantu Ghana menahan timnas Inggris tanpa gol dalam laga piala dunia.

Dalam pertandingan lawan timnas Inggris, Benjamin Asare mencatatkan tiga penyelamatan penting dan berhasil menjaga gawang Ghana tetap aman hingga peluit akhir berbunyi. Seusai laga, dia merayakan hasil positif di piala dunia dengan sujud di lapangan, sebuah momen yang kemudian banyak dibagikan penggemar sepak bola di berbagai platform media sosial.

Penampilan impresif Benjamin Asare semakin menarik perhatian karena latar belakang hidupnya yang penuh perjuangan. Sebelum dikenal sebagai kiper tim nasional Ghana, namanya nyaris tidak terdengar di luar kompetisi domestik.

Sebagian besar karirnya dihabiskan di kasta kedua sepak bola Ghana dengan berbagai keterbatasan. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah, Asare bahkan pernah bekerja di perkebunan kakao selama beberapa tahun untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus mempertahankan mimpinya sebagai pesepak bola.

Masa-masa tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan panjang yang akhirnya membawanya ke level tertinggi. Kesempatan besar datang pada 2025 ketika dia bergabung dengan klub papan atas Ghana, Hearts of Oak.

Kepindahan itu menjadi titik balik dalam karirnya. Penampilan konsisten bersama klub membuat namanya mulai masuk dalam radar tim nasional Ghana.

Tak lama kemudian, Asare mendapatkan panggilan pertamanya untuk memperkuat Ghana pada ajang kualifikasi Piala Dunia. Kepercayaan tersebut berhasil dijawab dengan performa meyakinkan.

Dalam enam pertandingan internasional yang dijalaninya, dia hanya kebobolan satu gol dan menunjukkan ketenangan yang menjadi ciri khasnya di bawah mistar. Performa tersebut berlanjut dalam laga melawan Panama dan Inggris.