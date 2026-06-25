12 Tim yang Sudah Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026: Brasil Susul Argentina, Afrika Selatan Cetak Sejarah

JawaPos.com - Tiga grup sudah menyelesaikan seluruh pertandingan dengan tujuh tim dipastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Simak daftar negara yang sudah melaju ke fase knockout.

Dari grup A, tuan rumah Meksiko tampil sempurna dengan meraih tiga kemenangan sekaligus menjadi pemuncak grup. Pada laga penutup, Ceko mampu dihempaskan dengan tiga gol tanpa balas. Sang kiper, Guilhermo Ochoa menorehkan rekor sebagai pemain yang bermain di enam Piala Dunia.

Di laga lain, sejarah tercipta bagi Afrika Selatan yang untuk pertama kalinya mampu lolos ke fase knockout Piala Dunia setelah mengalahkan wakil Asia, Korea Selatan dengan skor 1-0. Dari tiga edisi sebelumnya pada 1998, 2002, dan 2010, tim berjuluk Bafana Bafana selalu terhenti di fase grup.

Adapun bagi Korea Selatan, mereka masih memiliki peluang lolos melalui jalur peringkat tiga terbaik meski sangat kecil.

Sementara itu Brasil memuncaki klasemen akhir grup C dengan tujuh poin setelah mengalahkan Skotlandia 3-0. Hasil ini membawa Tim Samba mengikuti jejak unggulan lain seperti Prancis, Argentina, dan Jerman yang lebih dulu melaju ke 32 besar.

12 Tim yang Sudah Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Meksiko

Afrika Selatan