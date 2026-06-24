Prediksi Susunan Pemain Timnas Skotlandia vs Brasil: Andy Robertson Harap Alisson Becker Tidak Ciptakan Clean Sheet

Kapten timnas Skotlandia Andy Robertson. (Dok. Andy Robertson)
JawaPos.com - Andy Robertson berharap Alisson Becker tidak bisa clean sheet saat timnas Skotlandia menghadapi Brasil. Laga Grup C Piala Dunia tersebut akan dimainkan di Hard Rock Stadium, Kamis (25/6) pukul 05.00 WIB.
Menjelang melawan Brasil, kapten timnas Skotlandia Andy Robertson memberikan pujian kepada Alisson Becker yang merupakan rekan setimnya saat di Liverpool. Dia mengaku beruntung bisa bermain bersama dan memiliki hubungan yang dekat dengan penjaga gawang timnas Brasil itu.
"Saya cukup beruntung bisa bermain bersamanya selama delapan tahun. Di momen-momen penting, Allisson Becker selalu ada untuk membantu kami. Seorang kiper yang luar biasa, bahkan lebih baik lagi sebagai pribadi. Saya selalu sangat mengaguminya, saya beruntung bisa dekat dengannya dan keluarganya," kata Andy Robertson dikutip dari ESPN, Rabu (24/6).
Baca Juga:Oscar Bruzon Jadi Pelatih Baru Bhayangkara FC, Era Baru The Guardians di Super League Resmi Dimulai
Bek timnas Skotlandia tersebut mengakui bahwa Alisson adalah salah satu kiper terbaik dunia. Robertson berharap agar rekannya itu tidak bisa meraih clean sheet.
"Saya harap dia bisa menyelamatkan bola dari gawang besok, lebih sering dari biasanya (tertawa). Tapi menurut saya dia adalah kiper terbaik di dunia, dan sudah begitu selama bertahun-tahun. Mudah-mudahan, dia tidak akan mencatatkan clean sheet besok," ujar bek 32 tahun tersebut.
Bagi Robertson, menghadapi Brasil merupakan suatu kebanggaan karena lawannya itu adalah salah satu tim paling ikonik dan bersejarah di Piala Dunia. Bek yang bakal bermain di Tottenham Hotspur musim depan tersebut berharap bisa mengalahkan tim asuhan Carlo Ancelotti.
"Kita akan bermain melawan negara paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia, tetapi kita memiliki kesempatan untuk membuat sejarah bersama Skotlandia," ucap Andy Robertson.
Timnas Skotlandia dan Brasil sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob.
Skotlandia (4-1-4-1)
Kiper: Gunn
Bek: Patterson, Henley, Hendry, Robertson
Gelandang: Ferguson, McGinn, Christie, McTominay, Gannon-Doak
Penyerang: Adams
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia