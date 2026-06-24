Prediksi Susunan Pemain Timnas Skotlandia vs Brasil: Andy Robertson Harap Alisson Becker Tidak Ciptakan Clean Sheet

JawaPos.com - Andy Robertson berharap Alisson Becker tidak bisa clean sheet saat timnas Skotlandia menghadapi Brasil. Laga Grup C Piala Dunia tersebut akan dimainkan di Hard Rock Stadium, Kamis (25/6) pukul 05.00 WIB.

Menjelang melawan Brasil, kapten timnas Skotlandia Andy Robertson memberikan pujian kepada Alisson Becker yang merupakan rekan setimnya saat di Liverpool. Dia mengaku beruntung bisa bermain bersama dan memiliki hubungan yang dekat dengan penjaga gawang timnas Brasil itu.

"Saya cukup beruntung bisa bermain bersamanya selama delapan tahun. Di momen-momen penting, Allisson Becker selalu ada untuk membantu kami. Seorang kiper yang luar biasa, bahkan lebih baik lagi sebagai pribadi. Saya selalu sangat mengaguminya, saya beruntung bisa dekat dengannya dan keluarganya," kata Andy Robertson dikutip dari ESPN, Rabu (24/6).

Bek timnas Skotlandia tersebut mengakui bahwa Alisson adalah salah satu kiper terbaik dunia. Robertson berharap agar rekannya itu tidak bisa meraih clean sheet.

"Saya harap dia bisa menyelamatkan bola dari gawang besok, lebih sering dari biasanya (tertawa). Tapi menurut saya dia adalah kiper terbaik di dunia, dan sudah begitu selama bertahun-tahun. Mudah-mudahan, dia tidak akan mencatatkan clean sheet besok," ujar bek 32 tahun tersebut.

Bagi Robertson, menghadapi Brasil merupakan suatu kebanggaan karena lawannya itu adalah salah satu tim paling ikonik dan bersejarah di Piala Dunia. Bek yang bakal bermain di Tottenham Hotspur musim depan tersebut berharap bisa mengalahkan tim asuhan Carlo Ancelotti.

"Kita akan bermain melawan negara paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia, tetapi kita memiliki kesempatan untuk membuat sejarah bersama Skotlandia," ucap Andy Robertson.

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