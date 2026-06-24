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Rizka Perdana Putra
Rabu, 24 Juni 2026 | 16.54 WIB

Bela Skotlandia di Piala Dunia 2026, Lewis Ferguson Bangga Ungguli Capaian Timnas Ayah dan Paman

Lewis Ferguson (kanan). (Dok. Instagram/@lewisferguson6) - Image

Lewis Ferguson (kanan). (Dok. Instagram/@lewisferguson6)

JawaPos.com - Sepak bola sudah mengakar dalam keluarga gelandang Skotlandia Lewis Ferguson. Ayahnya, Derek, adalah mantan gelandang Rangers FC dan Sunderland AFC dengan dua caps untuk Skotlandia. Sementara pamannya, Barry, pernah menjadi kapten Rangers FC dan timnas Skotlandia.

Akan tetapi, Lewis meraih sesuatu yang tidak bisa dicapai ayah dan pamannya: main di Piala Dunia. Lewis mengatakan bahwa ayahnya akan datang langsung menonton dirinya saat menghadapi Brasil di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, dini hari nanti (25/6).

”Aku bangga bisa bermain di Piala Dunia. Namun, ayahku lebih bangga melihat putranya bisa bermain di Piala Dunia. Aku tidak akan bisa seperti ini tanpa  ayahku,” beber Lewis yang punya 26 caps tersebut kepada BBC.

Editor: Hendra
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