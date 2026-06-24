Bela Skotlandia di Piala Dunia 2026, Lewis Ferguson Bangga Ungguli Capaian Timnas Ayah dan Paman

JawaPos.com - Sepak bola sudah mengakar dalam keluarga gelandang Skotlandia Lewis Ferguson. Ayahnya, Derek, adalah mantan gelandang Rangers FC dan Sunderland AFC dengan dua caps untuk Skotlandia. Sementara pamannya, Barry, pernah menjadi kapten Rangers FC dan timnas Skotlandia.

Akan tetapi, Lewis meraih sesuatu yang tidak bisa dicapai ayah dan pamannya: main di Piala Dunia. Lewis mengatakan bahwa ayahnya akan datang langsung menonton dirinya saat menghadapi Brasil di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, dini hari nanti (25/6).