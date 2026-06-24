Inggris Tidak Bisa Bobol Gawang Ghana, Jordan Pickford Alihkan Fokus ke Laga Kontra Panama

JawaPos.com - Penjaga gawang tim nasional Inggris Jordan Pickford ingin agar timnya mengalihkan fokus ke laga melawan Panama setelah ditahan imbang Ghana, dikutip dari ANTARA.

Inggris harus puas ditahan imbang Ghana tanpa gol pada pertandingan kedua Grup L Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Rabu pagi WIB.

"Ini adalah sepak bola. Ketika Anda mendapatkan gol awal, itu membuka permainan lebih banyak, tetapi mereka memainkan permainan yang baik dan kami harus kesulitan," ujar Pickford dikutip dari laman England National Teams, Rabu.

"Kami masih teratas di grup dan kami sekarang harus bisa fokus ke laga menghadapi Panama dan menyelesaikannya dengan hasil yang bagus di babak grup untuk berada di puncak klasemen," imbuh penjaga gawang Everton tersebut.

Pickford mengapresiasi permainan yang ditunjukkan oleh Ghana dengan gaya bertahan yang begitu rapat di lini belakang sehingga membuat penyerang tim Tiga Singa mati kutu.

Menurut Pickford hasil imbang ini bukanlah sebuah kekalahan dan timnya harus segera bangkit menatap satu pertandingan sisa demi bisa menjaga asa untuk bisa lolos ke fase gugur dengan status juara grup.

"Ini adalah turnamen sepak bola, dan ini semua berada di tangan kami untuk bisa menentukan langkah berada di puncak klasemen," ujar Pickford.