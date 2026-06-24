Buntu Lawan Ghana, Declan Rice Optimistis Inggris bisa Lolos Ke Fase Gugur Piala Dunia 2026

Declan Rice, Anthony Gordon, dan Ollie Watkins, mencetak gol kemenangan The Three Lions pada laga uji coba lawan Kosta Rika. (ig @england)
JawaPos.com - Gelandang Declan Rice optimistis Inggris bisa berbicara banyak untuk lolos ke fase gugur Piala Dunia 2026, dikutip dari ANTARA.
Inggris harus puas ditahan imbang Ghana tanpa gol pada pertandingan kedua Grup L Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Rabu pagi WIB.
"Kami harus tetap positif dan menatap langkah ke depan. Kami masih mempunyai peluang besar untuk menjadi pemuncak klasemen dengan menang atas Panama, jadi kami harus melangkah dengan pikiran positif," ujar Declan Rice dikutip dari laman England Football National Teams, Rabu.
Gelandang Arsenal tersebut memberikan kredit khusus kepada pertahanan Ghana yang begitu rapat dan kompak sehingga menyulitkan tim Tiga Singa untuk menembus tembok kokoh tersebut.
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"Kami harus memberikan apresiasi pada Ghana. Mereka bermain 5-4-1 ketika tanpa bola dan bertahan begitu rapat," ujar Rice.
"Tentu saja, di sisi kami telah berusaha untuk tampil kreatif. Tapi itu benar-benar sulit; mereka mempunyai kualitas pemain yang bagus," imbuh mantan gelandang West Ham ini.
Menurut Rice meski memperoleh hasil imbang bukan berarti hasil tersebut merupakan torehan negatif karena masih ada peluang besar yang dapat dikejar.
Harry Kane dan kawan-kawan dijadwalkan akan bersua Panama pada pertandingan ketiga Grup L yang berlangsung di New Jersey Stadium, New York, Minggu pukul 04.00 WIB.
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