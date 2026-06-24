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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 24 Juni 2026 | 20.47 WIB

Prediksi Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bidik Tiket ke Babak 32 Besar

Achraf Hakimi dipanggil timnas Maroko untuk Piala Dunia 2026. (Dok. Achraf Hakimi) - Image

Achraf Hakimi dipanggil timnas Maroko untuk Piala Dunia 2026. (Dok. Achraf Hakimi)

JawaPos.com - Maroko akan menjalani laga penting saat menghadapi Haiti pada pertandingan terakhir Grup C Piala Dunia 2026 yang digelar di Atlanta Stadium, Kamis (25/6/2026) dini hari WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan besar bagi wakil Afrika tersebut untuk mengamankan tempat di babak 32 besar sekaligus melanjutkan tren positif yang mereka tunjukkan sejak awal turnamen.

Memasuki matchday ketiga, Maroko berada di posisi kedua klasemen sementara Grup C dengan koleksi empat poin.

Raihan tersebut didapat setelah menahan imbang Brasil dan meraih kemenangan tipis atas Skotlandia.

Dengan situasi klasemen yang masih terbuka, kemenangan akan memastikan langkah Singa Atlas ke fase gugur tanpa harus bergantung pada hasil pertandingan lain.

Performa Maroko sepanjang fase grup menunjukkan bahwa mereka masih mempertahankan identitas permainan yang membuat mereka disegani dalam beberapa tahun terakhir.

Tim asuhan Mohamed Ouahbi tampil disiplin dalam bertahan dan efektif saat melakukan transisi menyerang.

Keseimbangan antara lini belakang dan lini depan menjadi salah satu faktor utama yang membuat mereka mampu bersaing dengan tim-tim kuat.

Di sektor pertahanan, kehadiran Yassine Bounou memberikan rasa aman di bawah mistar. Pengalaman sang penjaga gawang menjadi modal penting bagi Maroko dalam menghadapi tekanan lawan.

Editor: Banu Adikara
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