Daftar 7 Negara yang Lolos ke 32 Besar Piala Dunia 2026, Terbaru Kolombia

JawaPos.com - Sebanyak 48 kontestan telah menuntaskan pertandingan kedua dalam babak fase grup Piala Dunia 2026. Meski masing-masing tim masih menyisakan satu laga terakhir di fase grup, tapi sebanyak tujuh negara sudah berhasil mengamankan tiket lolos ke babak gugur alias 32 besar.

Tujuh negara yang sudah mengamankan tiket fase gugur adalah Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Argentina, Prancis, Norwegia, dan Kolombia. Dua negara pertama merupakan tuan rumah dari ajang Piala Dunia 2026.

Ketujuh negara tersebut sudah memastikan lolos ke babak selanjutnya, meski status akhirnya belum diketahui. Namun setidaknya, kelolosan ini sudah membuat hati mereka lega karena memiliki potensi untuk melangkah lebih jauh lagi di ajang bergengsi sejagat raya tersebut.

Seperti yang sudah disinggung di atas, Meksiko dan Amerika Serikat yang merupakan tuan rumah berhasil membuktikan diri bukan sebagai pelengkap turnamen. Kedua negara tersebut mengamankan tiket lolos fase gugur dengan hasil impresif.

Meksiko tampil perkasa di Grup A dengan menyapu bersih dua pertandingan dengan hasil kemenangan, yakni melawan Afrika Selatan (2-0) dan Korea Selatan (1-0). Tim berjuluk El Tri itu kini memimpin klasemen sementara dengan enam poin, sekaligus memastikan diri sebagai juara grup.

Meksiko tinggal menunggu satu tandemnya yang melaju ke fase gugur dari Grup A. Di mana, perebutan posisi runner-up akan diperebutkan antara Korea Selatan (3 poin) versus Republik Ceko (1 poin).

Sama seperti Meksiko, Amerika Serikat juga perkasa di Grup D. Tim arahan Mauricio Pochettino itu mengantongi enam poin dalam dua laga awal fase grup berkat mengalahkan Paraguay (4-1) dan Australia (2-0).

Amerika Serikat juga sudah memastikan diri sebagai juara grup karena unggul head to head maupun selisih gol atas Australia dan Paraguay yang bersaing memperebutkan posisi runner-up untuk lolos otomatis ke fase gugur. Kedua negara tersebut saat ini memiliki poin sama, yakni tiga. Sementara Turki secara mengejutkan dipastikan tersingkir karena kalah di dua laga awal.