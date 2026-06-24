Prediksi Skotlandia vs Brasil di Piala Dunia 2026: Pembuktian Tartan Army di Hadapan Selecao

JawaPos.com - Timnas sepak bola Skotlandia atau yang dijuluki Tartan Army akan menghadapi ujian berat untuk lolos dari fase Grup C Piala Dunia 2026, saat bersua Brasil di Stadion Hard Rock, Miami, Amerika Serikat, Kamis (25/6), pukul 05.00 WIB, dikutip dari ANTARA.

Laman FIFA, Rabu, menyatakan laga itu akan menentukan langkah kedua tim, khususnya Skotlandia dalam menuju babak 32 besar.

Skotlandia datang ke pertandingan dengan modal mengemas tiga poin, yang merupakan hasil kemenangan 1-0 kontra Haiti dan kekalahan tipis 0-1 versus Maroko, sehingga menempati posisi ketiga klasemen sementara grup.

Tim yang dilatih Stephen (Steve) Clarke itu masih berpeluang mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya.

Hasil kemenangan melawan Brasil dipastikan membuka jalan bagi mereka untuk melaju ke babak berikutnya. Sementara hasil imbang juga masih membuka peluang mereka untuk lolos, meski tergantung hasil pertandingan antara Maroko melawan Haiti, serta berdasarkan perhitungan tim peringkat ketiga terbaik.

Di sisi lain, Brasil berada dalam posisi lebih bagus setelah mengoleksi empat poin dari dua pertandingan dan menempati peringkat pertama.

Tim yang dikomandoi Carlo Ancelotti meraih kemenangan kontra Haiti dan bermain imbang melawan Maroko.

Selecao membutuhkan kemenangan guna benar-benar mengamankan tiket ke babak gugur, sekaligus menjaga peluang finis sebagai juara grup.