Klasemen Piala Dunia 2026 usai Matchday 2: Tujuh Tim Pastikan Lolos ke Babak 32 Besar

JawaPos.com - Usai matchday 3 Piala Dunia 2026, beberapa negara sudah menentukan nasib di ajang ini. Tujuh tim sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar, sementara lima tim dipastikan gugur.

Juara bertahan timnas Argentina berpeluang mempertahankan gelar usai meraih kemenangan kedua di Grup J atas Austria dengan skor 2-0. Lionel Messi dkk memastikan diri lolos babak 32 besar piala dunia 2026.

Messi lagi-lagi menjadi memborong gol untuk timnas Argentina. Secara keseluruhan sang legenda sudah mengoleksi lima gol sekaligus mengukuhkan diri sebagai top skor sepanjang masa Piala Dunia dengan total 18 gol.

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Tim unggulan lain, Prancis dan Jerman juga lolos ke fase knockout setelah mengantongi enam poin. Prancis akan menentukan posisi juara grup pada laga ketiga saat bertemu Norwegia yang juga sudah lolos.

Sedangkan posisi Jerman sebagai pemuncak grup E tidak akan berubah karena unggul head to head atas Pantai Gading di posisi kedua.

Dari tuan rumah, Meksiko dan Amerika Serikat sudah lebih dulu mengunci satu tiket ke babak 32 besar. Sementara Kanada juga berpeluang besar menyusul setelah mengoleksi empat poin dari dua pertandingan.

Sementara itu, lima negara dipastikan sudah angkat koper sebelum laga ketiga fase grup yaitu Turki, Haiti, Jordania, Tunisia, dan Panama. Kegagalan meraih poin dalam dua laga awal, memastikan kelimanya tidak memiliki peluang untuk finish di dua teratas grup maupun posisi peringkat ketiga terbaik.

Klasemen Piala Dunia 2026 Usai Matchday 2 Grup A