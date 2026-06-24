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Aprillia JP
Rabu, 24 Juni 2026 | 13.14 WIB

Joao Cancelo Bela Cristiano Ronaldo dan Neymar: Mereka Tidak Perlu Buktikan Apapun

Pemian timnas Portugal Joao Cancelo bela kontribusi Cristiano Ronaldo dan Neymar. (@jpcancelo/Instagram). - Image

Pemian timnas Portugal Joao Cancelo bela kontribusi Cristiano Ronaldo dan Neymar. (@jpcancelo/Instagram).

JawaPos.com - Bek Timnas Portugal Joao Cancelo menilai kritik yang diarahkan kepada dua megabintang dunia, Cristiano Ronaldo dan Neymar pada ajang Piala Dunia 2026 tidak beralasan. Menurut dia, kedua pemain itu tidak perlu lagi membuktikan kualitas mereka kepada siapa pun.

Ronaldo yang saat ini berusia 41 tahun, mendapat sorotan tajam usai tampil kurang meyakinkan dalam laga perdana Portugal yang berakhir imbang 1-1 melawan RD Kongo di piala dunia. Sementara itu, Neymar juga menjadi bahan perdebatan karena belum tampil dalam dua pertandingan awal Brasil akibat cedera betis, sehingga keikutsertaanya di skuad disambut banyak kritik.

Joao Cancelo sendiri dengan tegas membela keduanya. Cancelo menilai reputasi dan pencapaian Ronaldo maupun Neymar sudah cukup menjadi bukti kualitas mereka.

“Saya rasa Neymar maupun Cristiano tidak perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun. Bakat mereka dan apa yang telah mereka capai di sepak bola sudah berbicara dengan sendirinya. Semua pembicaraan itu hanya sekadar sensasi,” ujar Cancelo dikutip dari ESPN.

Cancelo juga menambahkan bahwa kedua pemain itu sangat memahami peran dan kontribusi mereka bagi negara masing-masing. “Cristiano dan Neymar tahu siapa diri mereka dan apa arti mereka bagi tim nasional mereka,” lanjut dia.

Secara statistik, Ronaldo tetap menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola. Ronaldo saat ini sejajar dengan kapten Argentina Lionel Messi sebagai pemain yang tampil dalam enam edisi Piala Dunia.

Selain itu, Ronaldo juga merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa di level internasional dengan 143 gol sejak debutnya pada 2003.

Sementara itu, Neymar masih memegang status sebagai top skor sepanjang masa Brasil dengan koleksi 79 gol dari 128 penampilan. Pemain berusia 34 tahun itu belum tampil sejak mengalami cedera ACL pada Oktober 2023 saat membela tim nasional. Potensi kembalinya Neymar ke lapangan juga menjadi sorotan jelang laga Brasil kontra Skotlandia pada Kamis (25/6).

Bek Skotlandia Jack Hendry mengaku tidak gentar jika harus kembali berhadapan dengan sang bintang Brasil. Hendry yang kini berusia 31 tahun, memiliki pengalaman menghadapi Neymar saat masih membela Club Brugge di Liga Champions musim 2021/2022.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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