Peter Schmeichel Sebut Gol Pertama Messi ke Gawang Austria Tidak Sah

JawaPos.com - Lionel Messi kembali mencatatkan sejarah setelah membawa timnas Argentina menang atas Austria. Messi melampaui rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.

Namun, gol yang mengantar sang kapten Albiceleste menuju tonggak bersejarah itu justru memunculkan kontroversi. Legenda Manchester United dan timnas Denmark Peter Schmeichel menilai, gol pertama Messi seharusnya tidak disahkan karena adanya pelanggaran yang terjadi beberapa detik sebelumnya.

Messi sempat memiliki kesempatan membuka keunggulan Argentina lewat titik putih setelah Lautaro Martinez dijatuhkan di kotak penalti. Namun, pemain berusia 39 tahun itu gagal memanfaatkan kesempatan tersebut dan tendangannya melenceng dari sasaran.

Kegagalan itu tidak membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Pada menit ke-38, Messi akhirnya mencetak gol lewat penyelesaian khas kaki kirinya setelah Argentina membangun serangan cepat dari belakang.

Gol tersebut membuatnya melewati rekor milik Miroslav Klose dan mengukuhkan diri sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan koleksi 18 gol. Messi kemudian menambah satu gol lagi pada babak kedua untuk memperlebar jarak dari para pesaingnya.

Schmeichel Yakin Gol Itu Seharusnya Dianulir Melansir Give Me Sport, Peter Schmeichel merasa gol pembuka Argentina seharusnya tidak pernah terjadi. Mantan penjaga gawang Manchester United yang bertugas sebagai komentator FOX Sports itu menyoroti duel antara Alexis Mac Allister dan gelandang Austria Xaver Schlager, sebelum tercipta gol.

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"Coba pikirkan bagaimana mereka mendapatkan gol; ini adalah tendangan dari belakang melalui Xaver Schlager," kata Schmeichel saat jeda pertandingan.

Menurut pria berusia 62 tahun itu, Mac Allister melakukan pelanggaran yang sangat jelas sehingga seharusnya VAR turun tangan.