Meski Timnas Argentina Menang, Alexis Mac Allister Akui Austria Sulit Dikalahkan

Alexis Mac Allister di laga piala dunia melawan Austria. (Dok. Alexis Mac Allister)
JawaPos.com - Meski timnas Argentina menang, Alexis Mac Allister menganggap Austria merupakan lawan yang sulit dikalahkan. Laga grup piala dunia yang berakhir dengan skor 2-0 itu dimainkan di AT&T Stadium, Selasa (23/6).
Gelandang Liverpool Alexis Mac Allister melihat pemain Austria memiliki kekuatan dari sisi fisik. Beruntung, timnas Argentina bisa mengatasinya dengan baik dan membuat lawan kesulitan mencetak gol di laga piala dunia.
"Kami tahu akan seperti ini. Austria kuat secara fisik, ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi untungnya berjalan dengan baik," kata gelandang timnas Argentina Alexis Mac Allister yang dikutip ESPN, Selasa (23/6).
"Kadang-kadang kami sedikit kesulitan, mereka adalah pemain-pemain yang cukup besar, tetapi kami tahu bagaimana cara bertahan dan kami senang dengan hasilnya," imbuh pemain yang sudah mengoleksi satu gelar Piala Dunia tersebut.
Austria membuat timnas Argentina tidak bisa leluasa menguasai bola. Namun, hal tersebut membuat La Albiceleste bisa bertahan dengan baik di lini belakang.
"Kami ingin lebih banyak menguasai bola, tetapi kami juga tahu bahwa ada saat-saat di mana kami harus bertahan dan kami tidak kesulitan melakukannya. Kami menunjukkannya hari ini," ujar Mac Allister.
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Di sisi lain, Mac Allister mengucapkan terima kasih kepada Lionel Messi yang sudah mencetak dua gol untuk timnas Argentina. Pemain 27 tahun itu juga ingin memastikan agar pemain bintang dunia tersebut bahagia di Piala Dunia.
"Kami tahu bahwa semua orang memberikan yang terbaik untuk Leo. Kami sudah memenangkan turnamen bersamanya, dan penting baginya untuk bahagia. Dia melakukannya dengan caranya sendiri, dan kami sangat berterima kasih untuk itu," tandas Mac Allister.
Kemenangan melawan Austria memastikan langkah timnas Argentina menuju babak 32 besar. Di laga terakhir, tim asuhan Lionel Scaloni akan menghadapi Yordania pada 28 Juni.
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