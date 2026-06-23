Lionel Messi Kenakan Jersey Khusus saat Memecahkan Rekor Piala Dunia Melawan Austria

JawaPos.com - Lionel Messi kembali mengukir sejarah di Piala Dunia. Dalam pertandingan Grup J melawan Austria, kapten Argentina itu resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia setelah melampaui torehan legenda Jerman, Miroslav Klose.
Namun, bukan hanya gol bersejarah tersebut yang menarik perhatian. Messi ternyata mengenakan jersey khusus yang berbeda dari rekan-rekan setimnya, bahkan berbeda dari seluruh pemain lain yang tampil di Piala Dunia 2026.
Turnamen 2026 menjadi Piala Dunia keenam bagi Messi, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih pemain lain sebelumnya. Sejak melakukan debut pada 2006 dan mencetak gol melawan Serbia dan Montenegro, perjalanan sang megabintang bersama Argentina telah dipenuhi berbagai momen bersejarah.
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Puncaknya tentu terjadi pada Piala Dunia 2022 ketika ia memimpin Argentina menjadi juara dunia dengan torehan tujuh gol dan tiga assist.
Meski sudah memiliki segalanya, semangat Messi belum luntur. Setelah mencetak hattrick ke gawang Aljazair pada laga pembuka, pemain Inter Miami itu kembali menjadi pembeda saat menghadapi Austria.
Sempat gagal mengeksekusi penalti pada awal pertandingan, Messi bangkit dan mencetak gol yang membawanya melewati rekor 16 gol milik Miroslav Klose. Ia kemudian menambah satu gol lagi untuk semakin memperkokoh statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.
Sebelum turnamen dimulai, FIFA telah mengonfirmasi bahwa sejumlah pemain tertentu akan mendapat penghargaan khusus berupa emblem atau lencana di jersey mereka berdasarkan pencapaian yang telah diraih pada edisi-edisi sebelumnya.
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Namun, tidak ada pemain yang memiliki koleksi lencana sebanyak Messi.
Melansir Give Me Sport, kapten Argentina itu mengenakan empat patch spesial yang membuat seragamnya tampak unik.
1. Lencana Juara Dunia
Messi mengenakan FIFA World Champions Badge sebagai simbol keberhasilan Argentina menjuarai Piala Dunia 2022.
2. Patch Emas Mantan Juara Dunia
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