Prediksi Skor Inggris vs Ghana: Babak Baru Ujian The Tree Lions

JawaPos.com - Prediksi Timnas Inggris kontra Ghana di Piala Dunia 2026 akan dibahas pada artikel ini. Tim berjuluk The Three Lions akan menghadapi Ghana pada lanjutan babak penyisihan Grup L.

Laga ini akan dihelat di Gillette Stadium, Boston, pada Rabu (24/6) pukul 03.00 WIB. Kedua tim akan saling memperebutkan tiket menuju babak 32 besar.

Inggris berpeluang mengamankan tempat di babak gugur berbekal kemenangan 4-2 atas Kroasia pada Kamis (18/6) silam. Begitu pun halnya Ghana, sang wakil Afrika berpeluang memastikan tiket ke babak gugur lebih vepat menyusul kemenangan 1-0 atas Panama di hari yang sama.

Inggris sudah tentu lebih difavoritkan pada laga ini. Dari segi materi pemain, skuad asuhan Thomas Tuchel terbilang jauh lebih mewah.

Selain segi faktor pemain, Inggris tengah dalam motivasi tinggi menyusul keberhasilan mengakhiri rekor buruk di laga versus Kroasia. Untuk diketahii, sebelum kemenangan di laga perdana tersebut, Inggris tidak pernah menangdalam sembilan pertemuan menghadapi tim yang menghuni 15 besar peringkat FIFA.

Kemenangan atas Ghana juga akan menjadi pembuktian bagi Inggris asuhan Tuchel. Jika berhasil menyusul lebih cepat ke babak gugur, pencinta sepak bola internasional akan lebih mudah memasukkan nama Inggris ke dalam daftar penantang gelar.

Terlebih lagi, sebelumnya bergulirnya turnamen, Tuchel dilanda kritikan terkait pemilihan pemain, utamanya di sektor lini belakang.

Di lain pihak, sebagaimana Inggris, Ghana juga baru saja mengakhiri rekor negatif. Sebelum laga versus Panama, Ghana mengalami puasa kemenangan dalam enam laga terakhir.