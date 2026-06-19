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M Shofyan Dwi Kurniawan
Sabtu, 20 Juni 2026 | 01.34 WIB

Bintang Timnas Kongo Sebut Cristiano Ronaldo Bukan Ancaman Lagi: Dia Sudah Agak Tua Sekarang

Gelandang Kongo Ngalayel Mukau melontarkan komentar kepada Cristiano Ronaldo setelah timnas Portugal ditahan imbang di Piala Dunia 2026. (ig @ngalinhoo)&nbsp; - Image

Gelandang Kongo Ngalayel Mukau melontarkan komentar kepada Cristiano Ronaldo setelah timnas Portugal ditahan imbang di Piala Dunia 2026. (ig @ngalinhoo)&nbsp;

JawaPos.com - Bintang timnas Kongo Ngalayel Mukau melontarkan komentar yang cukup pedas kepada Cristiano Ronaldo setelah timnas Portugal gagal meraih kemenangan pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Sang megabintang sudah tidak lagi menjadi ancaman seperti beberapa tahun lalu.

Timnas Portugal harus puas bermain imbang melawan timnas Kongo di piala dunia. Hasil tersebut memicu kritik terhadap penampilan Ronaldo yang dianggap jauh dari performa terbaiknya. Penyerang berusia 41 tahun itu gagal memanfaatkan beberapa peluang emas dan kembali menjadi sorotan.

Melansir Mirror, Mukau mengaku tetap menaruh rasa hormat kepada salah satu pemain terbaik sepanjang masa tersebut. Namun, dia menegaskan timnas Kongo bahkan tidak menyiapkan rencana khusus untuk menghentikan Ronaldo bersama timnas Portugal.

"Dia adalah salah satu pemain terhebat yang pernah bermain dalam olahraga ini. Saya sangat menghormatinya. Tapi jujur saja, tidak ada rencana, sebenarnya tidak, karena kami tahu bahwa dia tidak sama seperti dulu. Dia sudah agak tua sekarang. Ketika Anda sudah tua seperti itu, Anda tidak bisa lagi mengerahkan usaha yang sama," ujar Ngalayel Mukau.

Komentar itu semakin menambah tekanan terhadap Ronaldo, terutama karena di saat yang sama Lionel Messi justru tampil luar biasa bersama Argentina. Kapten La Albiceleste mencetak hattrick ke gawang Aljazair dan terus membuktikan dirinya masih mampu bersinar di panggung terbesar.

Sementara itu, bek Kongo Axel Tuanzebe yang pernah menjadi rekan setim Ronaldo di Manchester United mengaku tidak memiliki penyesalan setelah membantu timnya membuat sang legenda frustrasi sepanjang pertandingan.

Tuanzebe mengenal Ronaldo dengan baik sejak keduanya berbagi ruang ganti di Old Trafford. Namun, saat membela negaranya, ia tak memberikan perlakuan khusus.

"Cristiano masih lapar, dia masih ingin bermain, dia masih ingin menunjukkan kepada semua orang betapa hebatnya dia. Di dalam kotak penalti, dia ingin mencetak gol, dia ingin mencapai angka ajaib seribu gol. Dia akan kecewa, tetapi itu tugas saya," papar Ngalayel Mukau.

"Saya yakin Cristiano, ke mana pun dia pergi, dia akan membawa kerumunan penggemar bersamanya. Tetapi pada akhirnya, kami hanya senang dengan hasilnya," imbuh dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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