Prancis Gagal Dapat Gelar di Piala Dunia 2026, Kylian Mbappe Sebut Didier Deschamps Tetap Legenda

JawaPos.com — Sang legenda, Didier Deschamps sudah mengakhiri kisahnya bersama tim nasional Prancis. Perpisahan yang sedikit mengecewakan, namun ia mendapat apresiasi besar dari Federasi Sepak Bola Prancis (FFF).

Federasi Sepak Bola Prancis memberi hormat dan terima kasih kepada Deschamps atas kerja luar biasa yang telah ia tunjukkan sebagai pelatih tim nasional Prancis sejak 2012.

FFF menyampaikan ucapan itu salah satunya lewat artikel di situs mereka setelah laga perebutan peringkat ketiga melawan Inggris, Minggu, 19 Juli kemarin.

Meski kalah 4-6 dalam salah satu laga terbaik Piala Dunia di Miami Stadium, Deschamps mengakhiri pengabdian 14 tahunnya kepada Les Bleus dan sepak bola Prancis dengan jejak abadi.

Menurut FFF, Deschamps telah mewujudkan standar tinggi, ketelitian, rasa kerja sama tim, dan kecintaan pada seragam Prancis. Di bawah kepemimpinannya, selama 14 tahun, Prancis mendapatkan kembali kredibilitas dan rasa hormat.

Tim Ayam Jantan berada di level tertinggi sepak bola dunia, memenangkan Piala Dunia 2018, Liga Bangsa-Bangsa 2021, dan mencapai beberapa final besar, sambil mempertahankan konsistensi yang luar biasa.

Mulai bekerja pada 8 Juli 2012, Deschamps memimpin 185 pertandingan Prancis dengan mencatatkan 120 kemenangan, 35 hasil imbang dan 30 kekalahan. Selama periode itu, ia menanamkan budaya kinerja, tanggung jawab, dan menunjukkan prestasi.

Eks kapten timnas Prancis itu memenangkan Piala Dunia 1998 dan Kejuaraan Eropa 2000 sebagai pemain kemudian memimpin Les Bleus menjadi pemenang Piala Dunia dua puluh tahun kemudian dengan status pelatih.

“Didier Deschamps menempati tempat yang unik dalam sejarah sepak bola Prancis. Hanya sedikit yang telah memberikan begitu banyak kepada seragam Prancis, baik sebagai pemain maupun sebagai manajer,” tulis FFF.