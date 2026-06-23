Daftar 6 Negara yang Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026, Ada Norwegia

Selebrasi Erling Haaland saat Norwegia lawan Irak di piala dunia. (FIFA)
JawaPos.com - Babak penyisihan grup baru memasuki matchday kedua di Piala Dunia 2026. Namun, sebanyak enam negara sudah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar.
Tercatat, 10 dari 12 grup Piala Dunia 2026 telah memainkan matchday kedua. Hasilnya, beberapa tim angkat koper dan sebagian lainnya berhasil mengunci tiket lolos ke fase gugur.
Terdapat enam tim yang sudah mengamankan tiket ke fase grup. Mereka adalah Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Argentina, Prancis, dan Norwegia. Daftar negara yang lolos masih berpotensi bertambah, mengingat pertandingan Grup K dan L belum dimainkan.
Meksiko memastikan langkah ke fase gugur setelah mencatat dua kemenangan di Grup A. Tim tuan rumah saat ini memimpin klasemen dengan nilai enam, unggul tiga angka atas Korea Selatan yang masih bersaing memperebutkan satu tiket lolos langsung dengan Republik Ceko dan Afrika Selatan.
Amerika Serikat memastikan diri ke fase gugur setelah tampil moncer di dua pertandingan Grup D. Tim polesan Mauricio Pochettino itu mengemas dua kemenangan sehingga kini memimpin klasemen sementara dengan enam poin. Australia (3 poin) dan Paraguay (3 poin) akan saling sikut memperebutkan satu tiket langsung, sementara Turki secara mengejutkan tersingkir setelah kalah di dua laga.
Jerman tampil perkasa di Grup E dengan meraih kemenangan di dua laga yang dimainkan. Sementara Pantai Gading dan Ekuador masih bersaing untuk memperebutkan posisi runner-up grup sekaligus melaju ke babak gugur.
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Begitu juga dengan Argentina yang tampil memukau di Grup J. Tim berjuluk La Albiceleste itu memastikan tiket 32 besar setelah mengalahkan Austria pada Selasa (23/6) dini hari WIB. Lionel Messi menjadi bintang kemenangan dalam laga tersebut dengan mencetak dua gol.
Kemudian Prancis dan Norwegia memastikan tiket lolos 32 besar setelah kompak meraih kemenangan di matchday kedua Grup I. Prancis menang telak 3-0 atas Irak, sementara Norwegia menang tipis 3-2 atas Senegal.
Babak 32 besar Piala Dunia 2026 diambil dari juara dan runner-up dari 12 grup. Sementara sisanya diambil dari delapan negara yang menghuni peringkat ketiga terbaik.
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