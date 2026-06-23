Prediksi Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ujian Berat Ronaldo untuk Menjaga Asa Lolos ke Babak 32 Besar

JawaPos.com - Timnas Portugal menghadapi laga penting saat bertemu Uzbekistan pada matchday kedua Grup K Piala Dunia 2026. Pertandingan di NRG Stadium, Houston, Rabu (24/6) dini hari WIB, itu menjadi kesempatan bagi Selecao das Quinas untuk kembali ke jalur kemenangan setelah hasil kurang memuaskan pada laga pembuka.

Timnas Portugal asuhan Roberto Martinez datang ke pertandingan kedua grup piala dunia ini dengan tekanan yang tidak kecil. Portugal hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan RD Kongo pada pertandingan pertama dengan penampilan Ronaldo yang di bawah form.

Hasil tersebut membuat timnas Portugal kehilangan dua poin berharga dan kini wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang lolos ke fase gugur piala dunia tanpa bergantung pada hasil tim lain.

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Pada laga melawan RD Kongo, Portugal sebenarnya tampil dominan. Mereka menguasai jalannya pertandingan dan lebih banyak mengendalikan bola. Joao Neves bahkan mampu membawa timnya unggul lebih dulu.

Namun dominasi tersebut tidak mampu diterjemahkan menjadi kemenangan setelah lawan berhasil menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Hasil itu memperlihatkan satu masalah yang masih menghantui Portugal dalam beberapa pertandingan terakhir, yakni efektivitas penyelesaian akhir.

Meski dihuni banyak pemain bintang di lini depan dan tengah, Portugal kerap kesulitan mengubah penguasaan bola menjadi jumlah gol yang signifikan. Roberto Martinez diperkirakan tidak akan melakukan banyak perubahan dalam susunan pemainnya.

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Nama Cristiano Ronaldo masih akan menjadi andalan di lini depan. Meski sang kapten belum menunjukkan ketajaman terbaiknya di turnamen besar dalam beberapa tahun terakhir, pengalaman dan kepemimpinannya masih dianggap penting bagi tim.

Selain Ronaldo, Portugal tetap memiliki sederet pemain yang mampu menjadi pembeda. Bruno Fernandes akan berperan sebagai kreator serangan, sementara Vitinha dan Joao Neves menjadi motor permainan di lini tengah. Kecepatan Pedro Neto serta kreativitas Francisco Conceicao juga bisa menjadi senjata untuk membongkar pertahanan lawan.