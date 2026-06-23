Cristian Romero Cedera Lagi, Lionel Scaloni Cemas Jelang Babak Gugur Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan medis terkait cedera lutut yang dialami bek andalannya, Cristian Romero, saat menghadapi Austria di Piala Dunia 2026.

Romero terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-57 setelah terjatuh sambil memegangi lututnya. Bek milik Tottenham Hotspur itu kemudian digantikan oleh Nicolas Otamendi dalam kemenangan 2-0 Argentina atas Austria pada laga Grup J.

Kemenangan tersebut memastikan langkah Argentina ke babak gugur setelah sukses menyapu bersih dua pertandingan pertama fase grup. Sang juara bertahan tampil meyakinkan dengan Lionel Messi yang telah mencetak seluruh lima gol La Albiceleste sejauh ini dalam turnamen.

Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal dengan cedera yang menimpa Romero, salah satu pilar penting di lini belakang Argentina.

Scaloni mengungkapkan bahwa tim medis akan melakukan pemeriksaan lanjutan dalam beberapa hari ke depan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari sang pemain.

"Kami belum tahu seberapa serius masalahnya. Ini memang sesuatu yang pernah dia alami sebelumnya saat bermain untuk klub," ujar Scaloni dalam konferensi pers usai pertandingan.

Meski berharap cedera tersebut tidak serius, Scaloni mengakui absennya Romero akan menjadi kehilangan besar bagi tim.

"Semoga saja tidak ada masalah serius. Bukan hanya karena dia pemain penting, tetapi karena tim akan selalu lebih baik jika semua pemain tersedia. Memang siapa pun yang menggantikannya akan berusaha melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi kami tentu berharap semua pemain dalam kondisi fit," lanjutnya.