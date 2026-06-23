Bebe Sudah Prediksi Kejutan Tanjung Verde, Kini Selangkah Lagi Ukir Sejarah di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Perjalanan Timnas Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 menjadi salah satu cerita paling menarik sejauh ini. Negara kepulauan kecil dari Afrika tersebut berhasil membungkam berbagai keraguan dan kini berada di ambang pencapaian bersejarah pada partisipasi perdana mereka di turnamen sepak bola terbesar dunia.

Sebelum turnamen dimulai, banyak pihak memprediksi Tanjung Verde hanya akan menjadi pelengkap di Grup B piala dunia yang dihuni tim-tim kuat seperti Spanyol dan Uruguay. Namun, pandangan itu ternyata jauh dari kenyataan.

Salah satu sosok yang sejak awal percaya dengan kemampuan timnya adalah Bebe, pesepak bola asal Tanjung Verde yang tidak masuk skuad untuk Piala Dunia 2026. Dalam sebuah wawancara dengan media Spanyol sebelum turnamen berlangsung, dia menyampaikan keyakinan bahwa negaranya mampu memberikan kejutan.

“Saya tahu mereka berpikir bahwa kami tidak akan lolos dari fase grup dan bahwa pertandingan akan mudah bagi lawan-lawan, tapi saya sangat yakin bahwa kami akan lolos dari fase grup,” ujar Bebe.

Pernyataan tersebut sempat dianggap terlalu optimistis. Namun setelah dua pertandingan pertama fase grup, prediksi itu mulai terlihat menjadi kenyataan. Tanjung Verde membuka perjalanan mereka dengan hasil imbang tanpa gol melawan Spanyol. Penampilan disiplin dan organisasi permainan yang rapi membuat salah satu favorit juara itu gagal mencetak gol.

Kejutan berlanjut ketika mereka menghadapi Uruguay. Meski sempat tertinggal, Tanjung Verde menunjukkan mentalitas kuat dan berhasil mengamankan hasil imbang 2-2.

Tambahan satu poin tersebut membuat peluang mereka untuk melangkah ke fase gugur tetap terbuka lebar. Dua hasil positif melawan lawan-lawan yang secara kualitas dan pengalaman berada di atas mereka menjadi bukti bahwa Tanjung Verde tidak datang ke Piala Dunia hanya untuk menambah jumlah peserta.

Kini, perhatian tertuju pada pertandingan terakhir fase grup melawan Arab Saudi. Laga tersebut menjadi penentu nasib sekaligus kesempatan terbesar bagi Tanjung Verde untuk mencatat sejarah dengan lolos ke babak berikutnya pada debut mereka di Piala Dunia.