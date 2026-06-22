Profil Kevin Pina, Pencetak Gol Bersejarah Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Gelandang bertahan Tanjung Verde Kevin Pina menjadi sorotan setelah menahan imbang timnas Uruguay di matchday kedua Grup H Piala Dunia 2026. Kevin Pina mengukir tinta emas karena mencetak gol perdana untuk negaranya di ajang bergengsi sejagat raya tersebut.

Tanjung Verde yang merupakan tim debutan kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026. Setelah menahan imbang Spanyol di laga pertama, kali ini tim berjulukkan Blue Sharks itu menahan La Celeste -julukan Timnas Uruguay 2-2. gol pertama Tanjung Verde dicetak Kevin Pina.

Tanjung Verde vs timnas Uruguay berlangusng di Miami Stadium, Florida, Amerika Serikat, Senin (22/6) pagi WIB. Blue Sharks membuka keran gol lebih dulu lewat tendangan bebas Kevin Pina di menit ke-21.

Setelah itu, Uruguay berhasil membalikkan keadan sebelum jeda turun minum berkat dua gol Maximiliano Araujo (41’) dan Agustin Canobbio (45+6’). Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil membalasnya di menit ke-61 lewat gol Helio Varela. Alhasil, kedua tim bermain imbang 2-2.

Pencetak Gol Bersejarah Tanjung Verde Di balik kesuksesan Tanjung Verde mencuri poin dari Uruguay, salah satu sorotan tertuju pada Kevin Pina. Gol yang dicetak Kevin Pina dalam laga itu sekaligus membawanya mengukir tinta emas dalam sejarah sepak bola negara kecil di benua Afrika tersebut.

Pasalnya, gol Kevin Pina menjadi gol pertama Tanjung Verde di ajang Piala Dunia. Gol yang dicetaknya pun spektakuler lewat eksekusi tendangan bebas jarak jauh ala Roberto Carlos.

Saat Kevin Pina menjebol gawang Uruguay, skuad Tanjung Verde merayakan gol bersejarah tersebut dengan penuh emosional. Tak ayal, mengingat ini adalah gol pertama Blue Sharks di ajang tersebut.

Man of The Match di Laga Uruguay vs Tanjung Verde Kevin Pina pun dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match dalam pertandingan tersebut. Pemain kelahiran Praia, Tanjung Verde itu sejatinya memang tampil disiplin dalam menjaga kestabilan lini tengah Blue Sharks.