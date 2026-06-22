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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 22 Juni 2026 | 19.28 WIB

Keajaiban Tanjung Verde Berlanjut! Tim Debutan Tahan Uruguay dalam Duel Seru Empat Gol di Piala Dunia

Tanjung Verde imbang 2-2 melawan Uruguay di Piala Dunia 2026. (ig @fifaworldcup) - Image

Tanjung Verde imbang 2-2 melawan Uruguay di Piala Dunia 2026. (ig @fifaworldcup)

JawaPos.com - Kisah dongeng Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 terus berlanjut. Tim debutan asal Afrika tersebut sekali lagi membuktikan bahwa mereka bukan sekadar penggembira setelah bermain imbang 2-2 melawan juara dunia dua kali timnas Uruguay dalam laga Grup H di Miami.

Melansir Sky Sports, pertandingan yang berlangsung dramatis itu layak disebut sebagai salah satu laga terbaik sejauh ini di turnamen piala dunia. Tanjung Verde sempat unggul lebih dulu, tertinggal sebelum turun minum, lalu bangkit lagi untuk menyelamatkan satu poin berharga berkat kesalahan fatal lini belakang timnas Uruguay.

Hasil ini membuat Tanjung Verde semakin dekat dengan babak 32 besar, sementara timnas Uruguay justru berada dalam tekanan besar menjelang pertandingan terakhir fase grup.

Tendangan Bebas Kevin Pina Buka Pesta

Tanjung Verde tampil tanpa rasa takut menghadapi salah satu raksasa Amerika Selatan tersebut. Keberanian mereka dibayar pada babak pertama ketika Kevin Pina melepaskan tendangan bebas spektakuler dari jarak jauh. Bola meluncur menembus pagar hidup Uruguay yang tampak ragu-ragu dan gagal diantisipasi dengan baik.

Gol indah itu membuat para pendukung Tanjung Verde kembali bermimpi. Namun Uruguay merespons dengan cepat.

Maxi Araujo mencetak gol keduanya di turnamen ini sebelum memberikan assist untuk Agustin Canobbio hanya tujuh menit kemudian. Dalam sekejap, tim asuhan Marcelo Bielsa membalikkan keadaan dan menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1.

Kesalahan Konyol Uruguay Dimanfaatkan Tanjung Verde

Alih-alih menyerah, Tanjung Verde justru semakin berani pada babak kedua. Gol penyeimbang lahir dari kekacauan di lini belakang Uruguay.

Umpan silang buruk Mathias Olivera membuat Fernando Muslera keluar dari sarangnya. Situasi tersebut dimanfaatkan dengan cerdik oleh pemain pengganti Helio Varela yang melambungkan bola melewati sang kiper sebelum bersarang di gawang kosong.

Uruguay sebenarnya sempat merayakan gol ketiga melalui Maxi Araujo. Namun setelah pemeriksaan, gol tersebut dianulir karena offside.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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