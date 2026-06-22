Momen Mengharukan Kiper Tanjung Verde: Rayakan Hasil Bersejarah Bersama Ibunda di Tribun

JawaPos.com - Tanjung Verde kembali mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026 setelah berhasil menahan imbang Uruguay dalam laga yang berlangsung sengit.

Hasil tersebut menjadi poin berharga bagi tim debutan asal Afrika itu. Namun, sorotan terbesar justru datang dari momen emosional yang terjadi sesaat setelah peluit panjang berbunyi.

Kiper veteran Tanjung Verde, Vozinha, tidak langsung larut dalam perayaan bersama rekan-rekannya. Setelah memastikan timnya meraih satu poin penting, penjaga gawang berusia 40 tahun itu justru menoleh ke arah tribun penonton.

Dengan senyum lebar, ia mengangkat kedua tangannya dan memberikan gestur penuh kebahagiaan kepada seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya.Sosok yang menjadi tujuan pandangannya adalah sang ibu.

Di tengah lautan pendukung Tanjung Verde yang memenuhi tribun, ibunda Vozinha tampak mengibarkan bendera negaranya dengan penuh kebanggaan.

Momen pertemuan emosional tersebut segera menarik perhatian para penonton dan menjadi salah satu kisah paling menyentuh dari turnamen ini.

Perjalanan menuju momen tersebut tidaklah mudah. Pada pertandingan sebelumnya melawan Spanyol, sang ibu belum bisa hadir secara langsung di stadion.

Ia hanya dapat menyaksikan perjuangan putranya melalui layar televisi di Tanjung Verde karena terkendala biaya pengurusan visa Amerika Serikat yang cukup tinggi.