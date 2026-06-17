Pesan Gianni Infantino untuk Timnas Iran Jadi Sorotan, Ramin Rezaeian Tolak Wawancara Bernuansa Politik

Timnas Iran vs Selandia Baru. (Dok. Instagram @iran_football_federation)
JawaPos.com - Dukungan yang disampaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, kepada Timnas Iran menjadi salah satu momen yang menarik perhatian publik dalam agenda sepak bola internasional terbaru.
Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Infantino terlihat menyapa para pemain Iran dan menyampaikan kalimat yang kemudian menjadi perbincangan. Ia mengatakan bahwa dirinya memahami situasi yang sedang dihadapi skuad Iran.
"Saya tahu apa yang sedang kalian alami," ujar Infantino saat bertemu para pemain Timnas Iran.
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Pernyataan tersebut langsung memicu berbagai reaksi. Sebagian pihak menilai ucapan itu sebagai bentuk empati dan dukungan moral kepada para pemain yang berada di bawah sorotan besar menjelang turnamen internasional.
Di sisi lain, muncul berbagai interpretasi mengenai konteks dari pesan yang disampaikan orang nomor satu di FIFA tersebut.
Tak lama setelah video pertama ramai diperbincangkan, muncul video lain yang menampilkan pemain senior Iran, Ramin Rezaeian, saat menjalani sesi wawancara dengan media.
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Dalam momen tersebut, seorang reporter mencoba mengarahkan pembahasan ke isu-isu politik yang berkaitan dengan situasi di Iran. Namun Rezaeian memilih memberikan respons tegas dan mengembalikan fokus pembicaraan ke sepak bola.
"Kami di sini untuk sepak bola. Apa yang terjadi di dalam internal Iran adalah masalah kami, dan kami yang akan menanganinya. Bukan urusan orang luar untuk ikut campur," kata Rezaeian.
Jawaban tersebut kemudian mendapat perhatian luas dari para penggemar sepak bola. Banyak yang menilai sang pemain berusaha menjaga fokus tim agar tetap tertuju pada pertandingan dan persiapan di lapangan, bukan pada isu di luar olahraga.
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