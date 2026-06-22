Klasemen Sementara Grup H Piala Dunia 2026: Persaingan Ketat, Timnas Spanyol di Puncak

Selebrasi Lamine Yamal saat timnas Spanyol bungkam Arab Saudi. (FIFA)
JawaPos.com - Hasil pertandingan pada matchday kedua membuat persaingan di Grup H Piala Dunia 2026 semakin sengit. Rangkaian matchday kedua Grup H dibuka pertandingan antara timnas Spanyol kontra Arab Saudi. Pertandingan itu berlangsung di Atlanta Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, Minggu (21/6) malam WIB.
Timnas Spanyol mengamuk dalam laga tersebut usai ditahan imbang Tanjung Verde di laga pertama. Tim berjulukkan La Furia Roja itu menang telak atas Arab Saudi dengan skor akhir 4-0 di grup H piala dunia.
Gol-gol kemenangan timnas Spanyol dicetak lewat Lamine Yamal (10’), brace Mikel Oyarzabal (21’, 24’) dan gol bunuh diri Al Tambakti (49’). Kemenangan ini praktis membuat La Furia Roja mendapat tambahan tiga poin memimpin grup H piala dunia.
Pertandingan seru tersaji pada laga timnas Uruguay vs Tanjung Verde di Miami Stadium, Florida, Amerika Serikat, Senin (22/6) pagi WIB. La Celeste julukan Timnas Uruguay sejatinya lebih diunggulkan untuk memetik poin penuh dalam laga tersebut.
Tapi kenyataannya, Tanjung Verde lagi-lagi membuat kejutan. Tim berjuluk Blue Sharks itu menahan imbang Uruguay dengan skor akhir 2-2.
Dua gol Uruguay dicetak Maximiliano Araujo (44’) dan Agustin Canobbio (45+6’). Sementara dua gol Tanjung Verde dicetak Kevin Pina (21’) dan Helio Varela (61’).
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Tanjung Verde yang berstatus tim debutan lagi-lagi membuat kejutan. Tim asuhan Bubista itu berhasil menahan imbang dua negara yang punya sejarah besar di Piala Dunia yakni Spanyol dan Uruguay.
Hasil imbang tersebut membuat persaingan Grup H cukup sengit. Spanyol untuk sementara memimpin klasemen dengan raihan empat poin dari hasil imbang dan kemenangan.
Kemudian Uruguay mengekor di posisi kedua dengan dua poin dari dua hasil imbang. Sebelumnya di laga pertama, La Celeste juga bermain imbang melawan Arab Saudi dengan skor 1-1. Lalu Tanjung Verde di posisi ketiga dengan dua poin.
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