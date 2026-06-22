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Andre Rizal Hanafi
Senin, 22 Juni 2026 | 23.49 WIB

Thomas Meunier Soroti Semangat Iran Usai Tahan Belgia, Perang Dinilai Perkuat Mental Tim

Pemain Belgia Thomas Meunier. (X/@teammelliactu) - Image

Pemain Belgia Thomas Meunier. (X/@teammelliactu)

JawaPos.com - Hasil imbang tanpa gol antara timnas Belgia dan Iran menghadirkan banyak cerita di luar lapangan. Salah satu yang menarik perhatian datang dari bek senior Belgia, Thomas Meunier, yang memberikan pandangannya mengenai kondisi yang sedang dihadapi Iran dan pengaruhnya terhadap performa tim di Piala Dunia.

Pertandingan yang berakhir dengan skor 0-0 tersebut berlangsung ketat. Belgia yang lebih diunggulkan gagal menemukan celah untuk membongkar pertahanan Iran yang tampil disiplin sepanjang laga.

Usai pertandingan, Meunier mengakui bahwa faktor nonteknis memiliki pengaruh besar terhadap semangat juang para pemain Iran

Meski mengaku tidak terbiasa mencampurkan sepak bola dan politik, ia menilai situasi yang sedang terjadi di Iran membuat para pemain memiliki motivasi tambahan ketika membela negaranya.

“Secara umum, saya tidak terbiasa mencampur sepak bola dan politik, tetapi dalam situasi saat ini, hampir tidak mungkin untuk memisahkan keduanya,” ujar Meunier.

Pemain berusia 34 tahun itu kemudian membandingkan situasi tersebut dengan pengalaman Belgia saat menghadapi Ukraina di ajang UEFA Nations League.

Menurutnya, pemain dari negara yang sedang menghadapi masa sulit sering kali memiliki dorongan emosional yang lebih besar ketika tampil di lapangan.

Meunier menilai para pemain Iran kemungkinan membawa beban sekaligus tanggung jawab untuk memberikan kebanggaan kepada masyarakat yang tengah menghadapi situasi berat akibat konflik dan perang.

Ia bahkan menyebut bahwa beberapa pemain mungkin memiliki keluarga atau kerabat yang terdampak langsung oleh kondisi tersebut. Karena itu, rasa nasionalisme dan keinginan untuk mewakili rakyat mereka menjadi semakin kuat.

Editor: Edi Yulianto
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