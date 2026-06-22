Klasemen Sementara Grup G Piala Dunia 2026: Mesir Memimpin, Timnas Belgia Ketiga

JawaPos.com - Peta persaingan Grup G Piala Dunia 2026 akan dibahas dalam artikel ini. Timnas Mesir berhasil memuncaki klasemen sementara grup tersebut.

Empat tim penghuni Grup G, Mesir, Timnas Belgia, Selandia Baru, dan Iran, telah memainkan matchday keduanya di fase grup. Hasilnya pun mengubah kedudukan pada papan klasemen sementara Grup G piala dunia 2026.

Mesir saat ini memimpin klasemen sementara Grup G piala dunia dengan raihan empat poin. Kepastian tim berjuluk The Pharaohs itu menempati posisi punack didapat setelah menumbangkan Selandia Baru dengan skor 3-1 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Senin (22/6) pagi WIB.

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Dalam laga tersebut, Mesir harus tertinggal lebih dulu dari Selandia Baru lewat gol Finn Surman di menit ke-15. Akan tetapi, tim polesan Hossem Hassan itu berhasil membalikkan keadaan berkat tiga gol di babak kedua yang dicetak Mostafa Ziko (58’), Mohamed Salah (67’), dan Mahmoud Hassan (82’).

Manisnya, ini menjadi kemenangan perdana Mesir di ajang Piala Dunia. Tambahan tiga angka ini sekaligus membuat The Pharaohs memuncaki klasemen sementara Grup G dengan raihan empat poin setelah di laga pertama bermain imbang 1-1 kontra Belgia.

Sementara timnas Belgia yang digadang-gadang sebagai tim terkuat di Grup G, justru menelan hasil kurang memuaskan pada dua laga yang telah dimainkan. Terbaru, tim berjuluk Setan Merah itu gagal meraih poin penuh saat melawan Iran di Stadion SoFi, Inglewood, Amerika Serikat, Senin (22/6) dini hari WIB.

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Belgia harus puas berbagi poin dengan Iran setelah bermain imbang 0-0 dalam laga tersebut. Ini juga menjadi hasil imbang kedua bagi Team Melli julukan Timnas Iran setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 kontra Selandia Baru.

Dengan demikian, Belgia dan Iran sama-sama mengoleksi dua poin. Namun, Team Melli duduk di peringkat kedua karena unggul selisih gol atas Belgia yang menempati peringkat ketiga. Sementara Selandia Baru di posisi terakhir dengan satu poin.