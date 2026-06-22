Hasil Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Cetak Gol, Mesir Bungkam Selandia Baru 3-1

JawaPos.com - Timnas Mesir menang meyakinkan atas Selandia Baru dengan skor 3-1 di laga kedua Grup G Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Senin (22/6) pagi WIB.

Kemenangan yang sangat krusial bagi timnas Mesir, karena peluang mereka untuk lolos ke fase gugur kian terbuka lebar. Tim arahan Hossam Hassan itu kini sedang memuncaki klasemen sementara Grup G piala dunia dengan raihan empat poin.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama Timnas Mesir dan Selandia Baru bermain hati-hati pada awal babak pertama. Setelah 10 menit berjalan, agresivitas permainan meningkat, namun belum ada peluang manis yang diciptakan kedua kesebelasan.

Tepat di menit ke-15, Selandia Baru sukses membuka keran gol lebih dulu lewat tandukan Finn Surman. Surman dengan tenang menanduk bola tendangan pojok Tim Payne setelah bebas dari kawalan pemain Mesir.

Tertinggal satu gol membuat skuad The Pharaohs julukan Timnas Mesir terlecut. Peluang baru diciptakan Mesir pada menit ke-35 lewat tendangan bebas kaki kiri Mohamed Salah. Tim besutan Hossam Hassan itu terus menekan Selandia Baru di sisa pertandingan.

Akan tetapi tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Alhasil, Selandia Baru unggul sementara 1-0 atas Mesir.

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Babak Kedua Usai turun minum, Mesir tampil lebih menggigit. Setelah melancarkan serangan demi serangan, akhirnya mereka berhasil mencetak gol penyeimbang di menit ke-58 lewat Mostafa Ziko usai memanfaatkan umpan dari Mohamed Hany.

Tepat di menit ke-67, Mohamed Salah menunjukkan aksinya. Tendangan yang dia lesakkan menjebol gawang Selandia Baru setelah melakukan umpan satu dua dengan Mostafa Ziko. Mesir semakin percaya diri usai membalikkan kedudukan menjadi 2-1.