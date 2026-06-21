Prediksi Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Adu Ketajaman Lukaku dan Taremi Penentu Laga

JawaPos.com - Belgia dan Iran akan menjalani pertandingan penting pada matchday kedua Grup G Piala Dunia 2026 saat bertemu di SoFi Stadium, Inglewood, Senin (22/6/2026) dini hari WIB.

Kedua tim sama-sama belum meraih kemenangan pada laga pembuka sehingga duel ini berpotensi menjadi salah satu pertandingan paling menentukan di grup tersebut.

Satu poin yang diraih pada pertandingan pertama membuat Belgia maupun Iran berada dalam posisi yang belum aman.

Tiga poin menjadi target utama karena hasil positif akan membuka peluang lebih besar untuk melangkah ke fase gugur.

Belgia datang ke pertandingan ini dengan modal hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Meski gagal menang, tim asuhan Rudi Garcia sebenarnya menunjukkan dominasi permainan yang cukup jelas sepanjang laga.

Mereka mampu menguasai bola lebih banyak dan menciptakan sejumlah peluang, namun penyelesaian akhir menjadi masalah yang belum terselesaikan.

Dalam beberapa bulan terakhir, performa Belgia sebenarnya cukup meyakinkan. Mereka sempat mengalahkan Amerika Serikat, Kroasia, dan Tunisia dengan permainan yang agresif.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas skuad Belgia masih layak diperhitungkan sebagai salah satu tim kuat dari Eropa.