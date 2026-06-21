Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Senin, 22 Juni 2026 | 00.14 WIB

Prediksi Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Adu Ketajaman Lukaku dan Taremi Penentu Laga

Romelu Lukaku dan Meunier saat Timnas Belgia lawan Mesir. (FIFA) - Image

Romelu Lukaku dan Meunier saat Timnas Belgia lawan Mesir. (FIFA)

JawaPos.com - Belgia dan Iran akan menjalani pertandingan penting pada matchday kedua Grup G Piala Dunia 2026 saat bertemu di SoFi Stadium, Inglewood, Senin (22/6/2026) dini hari WIB.

Kedua tim sama-sama belum meraih kemenangan pada laga pembuka sehingga duel ini berpotensi menjadi salah satu pertandingan paling menentukan di grup tersebut.

Satu poin yang diraih pada pertandingan pertama membuat Belgia maupun Iran berada dalam posisi yang belum aman.

Tiga poin menjadi target utama karena hasil positif akan membuka peluang lebih besar untuk melangkah ke fase gugur.

Belgia datang ke pertandingan ini dengan modal hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Meski gagal menang, tim asuhan Rudi Garcia sebenarnya menunjukkan dominasi permainan yang cukup jelas sepanjang laga.

Mereka mampu menguasai bola lebih banyak dan menciptakan sejumlah peluang, namun penyelesaian akhir menjadi masalah yang belum terselesaikan.

Dalam beberapa bulan terakhir, performa Belgia sebenarnya cukup meyakinkan. Mereka sempat mengalahkan Amerika Serikat, Kroasia, dan Tunisia dengan permainan yang agresif.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas skuad Belgia masih layak diperhitungkan sebagai salah satu tim kuat dari Eropa.

Kehadiran pemain-pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, dan Thibaut Courtois tetap menjadi kekuatan utama tim.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Seperti Phil Foden, Jeremy Doku Berniat Tinggalkan Timnas Belgia Demi Temani Istri Melahirkan - Image
Piala Dunia 2026

Seperti Phil Foden, Jeremy Doku Berniat Tinggalkan Timnas Belgia Demi Temani Istri Melahirkan

Minggu, 21 Juni 2026 | 22.40 WIB

Jadwal Siaran Langsung Belgia vs Iran! Jeremy Doku Absen, Begini Kata Pelatih Rudi Garcia - Image
Piala Dunia 2026

Jadwal Siaran Langsung Belgia vs Iran! Jeremy Doku Absen, Begini Kata Pelatih Rudi Garcia

Minggu, 21 Juni 2026 | 20.59 WIB

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

Minggu, 21 Juni 2026 | 15.06 WIB

Terpopuler

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga - Image
1

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

2

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

3

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

4

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

5

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan

7

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore