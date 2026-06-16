Imbang Lawan Mesir, Youri Tielemans Sebut Timnas Belgia Banyak Buang Peluang

JawaPos.com - Youri Tielemans merasa tim nasional Belgia terlalu banyak membuang peluang saat imbang dari Mesir. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di Lumen Field, Rabu (16/6).

Kapten timnas Belgia tersebut mengatakan laga berjalan sulit di awal pertandingan. Youri Tielemans menyoroti buruknya penyelesaian akhir timnya yang membuat mereka tidak bisa menyamakan kedudukan.

"Pertandingan ini sangat sulit. Terutama di awal pertandingan, kami kurang tajam. Setelah jeda, permainan jauh lebih baik. Kami juga menciptakan beberapa peluang di babak pertama, tetapi tidak mampu melepaskan tembakan tepat sasaran," kata Youri Tielemans yang dikutip HLN, Rabu (16/6).

Setelah berhasil menyamakan kedudukan, timnas Belgia mendapatkan banyak peluang untuk mencetak gol. Meraih hasil imbang sudah sangat bagus menurut Tielemans.

"Namun, gol Lukaku sangat membantu. Setelah itu, kami memiliki lebih banyak peluang untuk menyelesaikan pertandingan. Mesir adalah tim yang tangguh, jadi saya pikir ini adalah poin yang bagus. Kami tahu kami bisa bermain lebih baik lagi," imbuh Tielemans.

Para pemain timnas Belgia merasa mereka bisa mengalahkan Mesir. Untuk itu, Tielemans menegaskan bahwa timnya akan mencoba bermain lebih baik di laga berikutnya.

"Anda benar ketika mengatakan bahwa kami juga menyia-nyiakan banyak peluang. Kami perlu memperbaiki hal itu," jelas gelandang Aston Villa tersebut.

"Ada percakapan positif selama jeda pertandingan, karena kami tahu bahwa kami bisa dan masih bisa berbuat lebih baik. Ini tidak berhenti di sini. Kami akan bekerja untuk bermain lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya. Suasana dalam tim akan selalu tetap baik," pungkas Tielemans.