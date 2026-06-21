16 Peringkat Pemain Sepak Bola yang Lebih Baik Bersama Negara Ketimbang Klub

JawaPos.com - Ada banyak pemain sepak bola – baik masa lalu maupun sekarang – yang kesulitan mengulangi performa internasional mereka yang luar biasa di kompetisi domestik. Ada sejumlah alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Beberapa pemain lebih cocok bermain bersama negara dan beradaptasi lebih baik dengan lingkungan tersebut, sementara sepak bola lain seringkali terlalu berat karena jadwal yang padat dan sifatnya yang tanpa henti saat bersama klub.

Dengan pertandingan internasional yang jauh lebih jarang, tetapi juga bergantung pada format turnamen, sulit bagi manajer untuk menerapkan berbagai gaya sepak bola yang berbeda. Seringkali, mereka yang dapat bergaul dengan pemain dan menjaga kesederhanaan akan berhasil saat menjalani pemusatan latihan bersama tim nasional.

Kita bisa ambil contoh penampilan Harry Maguire bersama Inggris. Dia sangat mengesankan bersama The Three Lions meskipun mengalami kesulitan di Manchester United.

Bukan hal yang aneh bagi pemain untuk berprestasi di tingkat internasional, tetapi berkinerja buruk di level klub. Jeda internasional sangat bermanfaat bagi beberapa pemain menggunakannya untuk menemukan performa terbaik atau memiliki kedekatan yang kuat dengan permainan internasional.

Artikel ini menyoroti beberapa contoh pemain yang berprestasi untuk negaranya, tetapi kesulitan di level klub, termasuk Sergio Romero, Asamoah Gyan, dan Hal Robson-Kanu.

Nama-nama seperti Harry Maguire langsung terlintas di pikiran - tetapi status quo untuk negara-negara besar dan pemain-pemain besar seringkali adalah jeda internasional dapat menjadi penghalang bagi musim domestik mereka, tetapi sebenarnya ada banyak pemain yang menikmati jeda dan kamp internasional tersebut, baik sebagai pelarian untuk menemukan performa terbaik, atau hanya karena mereka hidup untuk pertandingan internasional.

Mungkin salah satu keanehan teraneh dalam sepak bola adalah melihat seorang pemain sering bersinar di panggung internasional, tetapi secara konsisten tidak banyak berprestasi ketika kembali ke klub. Karena itu, di bawah ini adalah 16 contoh terbaik pemain yang hanya berkembang untuk negara mereka.

Faktor Peringkat

- Perbedaan performa untuk negara mereka dibandingkan dengan klub

- Kualitas keseluruhan mereka

- Konsistensi dan umur panjang

- Trofi/penghargaan yang dimenangkan di panggung internasional