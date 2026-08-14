Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

JawaPos.com - Sabah FC dan Persib Bandung sama-sama membawa modal positif ke Dewata Challenge Series 2026. The Rhinos baru saja mengalahkan Bali United, sedangkan Pangeran Biru datang setelah menjadi runner-up Piala Presiden 2026. Lantas, siapa yang lebih berpeluang menang dan berapa prediksi skor Sabah FC vs Persib Bandung?

Pertandingan Sabah FC vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (15/8). Kick-off pertandingan dijadwalkan pukul 19.30 WIB atau 20.30 WITA.

Sabah FC lebih dulu menunjukkan kekuatannya dengan menumbangkan tuan rumah Bali United 2-1 pada Kamis (13/8). Hasil tersebut membuat The Rhinos mengoleksi tiga poin dan berada di posisi teratas klasemen sementara Dewata Challenge Series 2026.

Situasi tersebut membuat laga kontra Persib Bandung menjadi kesempatan bagi Pangeran Biru untuk mengganggu posisi Sabah FC. Kemenangan akan membuka peluang Persib mengambil alih puncak klasemen, dengan posisi akhir tetap ditentukan oleh perolehan poin dan selisih gol.

Persib Bandung sendiri datang dengan modal bagus setelah finis sebagai runner-up Piala Presiden 2026. Skuad asuhan Igor Tolic kemudian melanjutkan persiapan melalui pemusatan latihan (TC) di Bali.

Selama TC, aspek fisik dan teknik menjadi perhatian tim kepelatihan Persib Bandung. Pelatih fisik Karlo Reinholz mengatakan program latihan memadukan kekuatan tubuh bagian bawah dengan pergerakan spesifik dalam sepak bola.

”Kami mengombinasikan antara kekuatan tubuh bagian bawah dan pergerakan spesifik sepak bola. Kami menargetkan beberapa kualitas fisik yang disertai dengan pengenalan program training camp. Ini menciptakan stimulan yang positif,” terang Reinholz, dipetik dari laman resmi Persib Bandung.

Reinholz menilai keseimbangan antara latihan dan kebutuhan pertandingan menjadi hal penting dalam masa persiapan. Program yang diberikan diharapkan mampu menjaga kondisi pemain tetap optimal tanpa mengganggu kesiapan menghadapi dua laga uji tanding.

”Fokus utama kami kini adalah untuk meneruskan ritme yang sudah terbentuk di beberapa pekan terakhir, mengoptimalkan performa fisik, menjaga kebutuhan pertandingan dan secara bertahap meningkatkan performa sepak bola secara keseluruhan,” terangnya.