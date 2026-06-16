Mohamed Salah Dikritik Usai Tertangkap Kamera Marah kepada Pelatih Mesir di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Mohamed Salah kembali menjadi pusat perhatian di Piala Dunia 2026. Namun kali ini, bukan semata karena kontribusinya di atas lapangan, melainkan karena reaksinya setelah ditarik keluar saat Mesir bermain imbang 1-1 melawan Belgia.

Kapten Mesir itu tampil cukup berpengaruh pada pertandingan yang berlangsung tepat di hari ulang tahunnya yang ke-34. Salah berperan besar dalam gol pembuka The Pharaohs dan beberapa kali merepotkan pertahanan Belgia, sebelum akhirnya digantikan pada menit ke-76 oleh penyerang muda berusia 18 tahun, Hamza Abdelkarim.

Namun, ekspresi frustrasi yang diperlihatkan bintang Liverpool tersebut setelah ditarik keluar justru memicu perdebatan.

Salah terlihat kesal usai ditarik keluar Melansir Liverpool.com, kamera televisi menangkap momen ketika Salah meninggalkan lapangan dengan wajah muram. Ia tampak langsung menuju bangku cadangan tanpa menyapa pelatih Mesir, Hossam Hassan.

Pemandangan itu mengingatkan sebagian pihak pada insiden serupa yang pernah terjadi bersama Liverpool musim lalu, ketika Salah sempat menunjukkan ketidaksenangan setelah diganti oleh Arne Slot.

Komentator ESPN, Craig Burley, menilai sikap pemain berusia 34 tahun itu tidak banyak berubah.

"Beberapa hal tidak pernah berubah. Mo Salah diganti dan bukan Arne Slot, dan dia sangat marah. Dia benar-benar marah," kata Burley.

"Anda tidak akan menyangka dia akan keluar lapangan dengan senyum di wajahnya karena Anda tidak ingin diganti, tetapi dia keluar lapangan dengan wajah cemberut lagi dan mengabaikan manajer asal Mesir itu."