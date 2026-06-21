Matheus Cunha Emosional usai Cetak Brace untuk Timnas Brasil Tumbangkan Haiti

Matheus Cunha setelah cetak gol ke gawang Haiti. (Dok. Matheus Cunha)
JawaPos.com - Matheus Cunha mengaku emosional setelah berhasil mencetak gol untuk tim nasional Brasil mengalahkan Haiti. Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Lincoln Financial Field, Sabtu (20/6).
Bintang Manchester United tersebut sangat senang dengan dua gol yang dicetaknya untuk timnas Brasil. Matheus Cunha mengatakan, ingin menangis setelah melihat ibu dan istrinya menitikkan air mata setelah dirinya mencetak gol di piala dunia.
"Saya sangat gembira, sungguh. Semua yang pernah saya minta kepada Tuhan sedang terjadi. Terkadang momen sulit, menjelang Piala Dunia, menimbulkan keraguan, dan setelah pertandingan pertama timnas Brasil di Piala Dunia ini saya mendapat kesempatan untuk menjadi starter, mencetak dua gol di Piala Dunia. Saya melihat ibu dan istri saya menangis, saya juga ingin menangis. Tapi semuanya akan baik-baik saja," kata Matheus Cunha kepada Caze TV yang dikutip dari ESPN.
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Setelah mencetak gol, Cunha melakukan selebrasi berselancar yang sering dilakukannya di Manchester United. Pemain 27 tahun itu ditanya tentang alasannya melakukan selebrasi ikonik tersebut.
"Saya mencoba berselancar ketika pergi ke Brasil. Saya pergi ke sebuah desa kecil dekat kota saya [João Pessoa, di Paraíba]. Mereka mengajari saya cara memulai berselancar. Dan, ya, sekarang saya menganggap diri saya seorang peselancar. Ini seperti... sebuah perayaan untuk menghormati mereka yang mengajari saya berselancar," jelas Cunha.
Di sisi lain, Cunha juga ditanya tentang performa Endrick yang melakukan debut di Piala Dunia. Menurut dia, pemain Olympique Lyonn tersebut memiliki kualitas dan berharap akan banyak membantu timnas Brasil.
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"Dia adalah seorang anak muda yang telah membawa banyak kebanggaan bagi rakyat Brasil, bermain untuk Palmeiras dan juga untuk Tim Nasional. Kualitasnya sangat jelas. Karena dia lebih muda, kami selalu bercanda dengannya, tetapi dia adalah anak yang sangat rendah hati yang selalu meminta nasihat," ungkap Cunha.
"Saya sangat bangga menjadi bagian dari kelompok yang memiliki orang-orang seperti itu. Dia adalah pemain hebat dan saya harap dia banyak membantu kami," ujar pemain nomor punggung 9 tersebut.
Cunha menegaskan bahwa dia akan selalu siap membantu Endrick dan keluarganya. "Dan yakinkan dia dan keluarganya bahwa, kapan pun mereka membutuhkan saya, saya akan membantu mereka dengan penuh kebanggaan," ucap Cunha.
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